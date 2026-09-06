Новости по тегу #Елена Стельмах

Награды за большой вклад в литературу вручили четверым авторам.
В нем и первые, еще робкие строки школьников, и размышления рабочей молодежи, и зрелое, выстраданное слово признанных писателей и поэтов. Их объединила одна тема – бессмертный подвиг советского народа.
Также были подведены и итоги детского творческого конкурса «Стандартизация и я». Он проводился вот уже во второй раз. Ребята в видеороликах, рисунках и заметках выразили свое видение современных проблем стандартизации.
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