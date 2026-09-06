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Новости по тегу #Елена Стельмах

Победителей литературных конкурсов наградили в Костюковичах
06 сентября 2026 14:04

Победителей литературных конкурсов наградили в Костюковичах

Сборник молодых авторов «Поэзия Подвига» представили в Музее истории ВОВ
30 января 2026 06:11

Сборник молодых авторов «Поэзия Подвига» представили в Музее истории ВОВ

Госстандарт и Союз писателей Беларуси подвели итоги конкурса «Под знаком качества»
08 февраля 2025 11:20

Госстандарт и Союз писателей Беларуси подвели итоги конкурса «Под знаком качества»

Союз писателей совместно с Комитетом по стандартизации запустили конкурс «Со знаком качества». Узнали о правилах участия
20 марта 2024 12:46

Союз писателей совместно с Комитетом по стандартизации запустили конкурс «Со знаком качества». Узнали о правилах участия

Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Минске к юбилею знаменитого магазина «Светоч»
28 декабря 2022 15:46

Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Минске к юбилею знаменитого магазина «Светоч»

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?
10 сентября 2022 16:07

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?

Дешевле на 25%. Какие книги можно купить на ярмарке в Минске?
18 октября 2021 18:28

Дешевле на 25%. Какие книги можно купить на ярмарке в Минске?

«Мы приглашаем всех». В Минске открылась 28-я Международная книжная выставка-ярмарка
18 февраля 2021 08:11

«Мы приглашаем всех». В Минске открылась 28-я Международная книжная выставка-ярмарка

Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?
16 февраля 2021 12:38

Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?

Памятник Льву Сапеге откроют в Слониме ко Дню белорусской письменности
19 августа 2019 14:09

Памятник Льву Сапеге откроют в Слониме ко Дню белорусской письменности

«Легенды про каждый завод, про метро»: путеводитель для детей по Минску и другие белорусские книжные новинки
27 августа 2018 07:31

«Легенды про каждый завод, про метро»: путеводитель для детей по Минску и другие белорусские книжные новинки

«Такое ўраджанне, што тут пераможца кожны». Елена Стельмах – о полуфинале Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»
15 июня 2018 08:23

«Такое ўраджанне, што тут пераможца кожны». Елена Стельмах – о полуфинале Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»