Марш-бросок и стрельба – квалификационные испытания на право ношения крапового берета завершились

Марш-бросок, стрельба и рукопашный бой – так прошел второй день квалификационных испытаний на право ношения крапового берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

98 военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел преодолели марш протяженностью 15 километров. Традиционно он включал в себя прохождение дымовой завесы, переноску раненого, водную преграду, параллельное выполнение нормативов по физической и медицинской подготовке.

Николай Карпенков, командующий внутренними войсками – заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Все спецназовцы находятся в тонусе, все находятся на боевых задачах. И, конечно, каждый, кто приехал сюда, хочет проверить себя исключительно на своем запасе, на своем багаже. Все на боевой задаче получается исключительно за счет техники или какого-то спецназовского искусства – предусмотреть невозможно.

Надо, чтобы были герои, которые ведут за собой, которые способны на самопожертвование, заряжены на результат. На прошлую сдачу выходило у нас 100, сдали 74 человека. Очень хороший результат. Растет уровень боевой и специальной подготовки. В этом году у нас вышло 121. Мы рассчитываем, что у нас будет очень-очень хороший результат.