Марш-бросок и стрельба – квалификационные испытания на право ношения крапового берета завершились

Марш-бросок, стрельба и рукопашный бой – так прошел второй день квалификационных испытаний на право ношения крапового берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марш-бросок, стрельба и рукопашный бой – так прошел второй день квалификационных испытаний на право ношения крапового берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
98 военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел преодолели марш протяженностью 15 километров. Традиционно он включал в себя прохождение дымовой завесы, переноску раненого, водную преграду, параллельное выполнение нормативов по физической и медицинской подготовке.
Почти 80 бойцов внутренних войск МВД стали обладателями крапового берета.
Николай Карпенков, командующий внутренними войсками – заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Все спецназовцы находятся в тонусе, все находятся на боевых задачах. И, конечно, каждый, кто приехал сюда, хочет проверить себя исключительно на своем запасе, на своем багаже. Все на боевой задаче получается исключительно за счет техники или какого-то спецназовского искусства – предусмотреть невозможно.
Надо, чтобы были герои, которые ведут за собой, которые способны на самопожертвование, заряжены на результат. На прошлую сдачу выходило у нас 100, сдали 74 человека. Очень хороший результат. Растет уровень боевой и специальной подготовки. В этом году у нас вышло 121. Мы рассчитываем, что у нас будет очень-очень хороший результат.
Испытания на право ношения самого желанного отличительного знака для бойца внутренних войск состоят из множества этапов, которые проходят не один день. Претендентов постоянно сопровождают инструкторы, они следят за соблюдением строгих правил.
Стрельба из пистолета, автомата и пулемета – нужно безошибочно поразить все мишени. А в финале – спарринги. Кандидаты проводят два раунда между собой, а также с действующими обладателями крапового берета.