А вы знали, какой храм Минска – старейший в городе? Рассказываем

Ко дню народного единства – виртуальное путешествие по Минску на СТВ.

Свято-Петро-Павловский собор – старейший храм столицы. Он был основан еще в 1612 году на пожертвования жителей Минского воеводства и возведен как часть мужского монастыря.

Судьба храма непроста: в 1933 году его закрыли и превратили в склад, в годы войны богослужения ненадолго возобновили, а после храм использовали под архив и жилье.