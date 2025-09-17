А вы знали, какой храм Минска – старейший в городе? Рассказываем

Ко дню народного единства – виртуальное путешествие по Минску на СТВ.
Ко дню народного единства – виртуальное путешествие по Минску на СТВ.
Свято-Петро-Павловский собор – старейший храм столицы. Он был основан еще в 1612 году на пожертвования жителей Минского воеводства и возведен как часть мужского монастыря.
Судьба храма непроста: в 1933 году его закрыли и превратили в склад, в годы войны богослужения ненадолго возобновили, а после храм использовали под архив и жилье.
В 1970-е собор прошел масштабную реставрацию, а в 1991 году вновь открыл двери для верующих. Сегодня это действующий храм и ценная архитектурная памятка Минска. Включайте видео – рассказали подробнее про столичный храм.
Старше Нью-Йорка и Санкт-Петербурга – история Свято-Петро-Павловского собора началась с 1612 года.