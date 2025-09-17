Прямой эфир

Единый урок, посвящённый Дню народного единства, прошёл в школах и гимназиях Беларуси

17 сентября 2025 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Единый урок, посвященный Дню народного единства, этим утром прошел во всех школах и гимназиях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый урок, посвящённый Дню народного единства, прошёл в школах и гимназиях Беларуси-2

Педагоги старались раскрыть значение праздника как важнейшего события в истории страны. Если ученики начальной школы усваивали информацию в игровом формате, то старшеклассники участвовали в дискуссиях, анализировали и делали выводы. Воспитание патриотизма: в достижении цели все приемы и методы хороши.

Единый урок, посвящённый Дню народного единства, прошёл в школах и гимназиях Беларуси-4

Тимофей Давидович, учащийся средней школы № 64 Минска:
Вспомнил много нового из того, что происходило в те годы, как объединялась Беларусь со своей западной частью. Вспомнил про своих родственников, которые жили в западной части Беларуси. В целом, праздник мне понравился.

Единый урок, посвящённый Дню народного единства, прошёл в школах и гимназиях Беларуси-6

Варвара Шишацкая, учащаяся средней школы № 64 Минска:
Наши учителя и работники школы очень хорошо подготовили нам открытый урок. Было достаточно интересно, было много интерактивов.

Ярослав Стома, учащийся средней школы № 64 Минска:
Мне очень понравился открытый урок, было интересно. Я очень рад, что наша страна – единое и независимое государство.

Единый урок, посвящённый Дню народного единства, прошёл в школах и гимназиях Беларуси-8

Впервые на государственном уровне День народного единства отметили в 2021 году. Сегодня в честь праздника по всей стране организованы концерты, интерактивные площадки, торжественные мероприятия.

Читайте также:

Роль и значение Дня народного единства в жизни общества обсудили в БИСИ

День народного единства отмечается в Беларуси

День народного единства был утвержден как символ идеи сплоченности белорусов – Алена Дзиодзина

# День народного единства # Образование в Беларуси # Школы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Каким было первое название и кого сыграл Руслан Чернецкий? Кирилл Халецкий о работе над фильмом «Классная»
17 сентября 2025 08:19

Каким было первое название и кого сыграл Руслан Чернецкий? Кирилл Халецкий о работе над фильмом «Классная»

Марш-бросок и стрельба – квалификационные испытания на право ношения крапового берета завершились
17 сентября 2025 08:13

Марш-бросок и стрельба – квалификационные испытания на право ношения крапового берета завершились

Филиал «Минские кабельные сети» продолжает вести строгий контроль потребления электроэнергии
17 сентября 2025 07:59

Филиал «Минские кабельные сети» продолжает вести строгий контроль потребления электроэнергии