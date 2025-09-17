Единый урок, посвящённый Дню народного единства, прошёл в школах и гимназиях Беларуси

Единый урок, посвященный Дню народного единства, этим утром прошел во всех школах и гимназиях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Педагоги старались раскрыть значение праздника как важнейшего события в истории страны. Если ученики начальной школы усваивали информацию в игровом формате, то старшеклассники участвовали в дискуссиях, анализировали и делали выводы. Воспитание патриотизма: в достижении цели все приемы и методы хороши.

Тимофей Давидович, учащийся средней школы № 64 Минска: Вспомнил много нового из того, что происходило в те годы, как объединялась Беларусь со своей западной частью. Вспомнил про своих родственников, которые жили в западной части Беларуси. В целом, праздник мне понравился.

Варвара Шишацкая, учащаяся средней школы № 64 Минска:

Наши учителя и работники школы очень хорошо подготовили нам открытый урок. Было достаточно интересно, было много интерактивов.

Ярослав Стома, учащийся средней школы № 64 Минска:

Мне очень понравился открытый урок, было интересно. Я очень рад, что наша страна – единое и независимое государство.