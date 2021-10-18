Дешевле на 25%. Какие книги можно купить на ярмарке в Минске?

Новости Беларуси. Более 80 издательств представят свои новинки на выставке «Книжная осень в столице», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы традиционного Минского международного книжного форума решили порадовать читателей и устроить дополнительную ярмарку. Тем более, что за последние полгода в Беларуси было выпущено немало книжных новинок. Выставка откроется в торговом центре «Столица» 20 октября. На трех этажах можно будет найти книги на любой вкус: от художественных бестселлеров до бизнес-литературы. Запланированы также встречи с авторами и автограф-сессии.

Дмитрий Макаров, председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок СНГ: В торговом центре оно более камерное, домашнее, но парадокс в том, что посетителей мы больше ожидаем все-таки на этой. За счет того, что удобнее всем добираться – 50 метров от метро. И правильно тут говорил один из выступающих, что два вуза крупнейших рядом, которым интересны будут новинки. Плюс специально под эту выставку «Эксмо cash and carry» завезло определенную продукцию и 25-процентную скидку будет давать, 25 % – на бизнес-книгу. Поэтому есть в этой площадке новое.

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:

Прыедуць пісьменнікі з нашых рэгіёнаў, але асноўнымі ўдзельнікамі будуць пісьменнікі, якія жывуць і працуюць у сталіцы. І нам вельмі прыемна, што за гэты час – ад лютага, калі была Мінская міжнародная кніжная выстаўка, да восені – выйшла многа выданняў, якія вельмі хочацца хутчэй данесці да свайго чытача. Таму што на выстаўцы будуць сустрэчы, прэзентацыі, аўтограф-сесіі. Гэта азначае, што чарговая сустрэча з нашым чытачом дасць магчымасць даведацца яму яшчэ больш пра тое, што пішуць беларускі пісьменнікі. Прыемна гаварыць, што многія кнігі на беларускай мове. А гэта значыць, што расце ў Беларусі чытач чытаючы. Мы з вялікім задавальненнем падтрымліваем нашу юную аўдыторыю, дзяцей, і дзіцячая літаратура мае асаблівае значэнне ў творчасці многіх пісьменнікаў.

Ярмарка продлится до 24 октября. Работать стенды будут по графику торгового центра. Приятным бонусом для посетителей станет бесплатный паркинг на 2 часа.