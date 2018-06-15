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«Такое ўраджанне, што тут пераможца кожны». Елена Стельмах – о полуфинале Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»

15 июня 2018 08:23
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15 июня в Национальной библиотеке Беларуси проходит полуфинал совместного проекта Министерства информации Республики Беларусь, Министерства образования, Союза писателей и телеканала СТВ – Республиканского конкурса юных чтецов – «Жывая класіка: прысвячэнне маёй Радзіме». Из 30-ти участников конкурса из разных регионов нашей страны в финал попадут только 12.

«Такое ўраджанне, што тут пераможца кожны». Елена Стельмах – о полуфинале Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВпредседатель жюри Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси  –  Елена Стельмах.

Чем отличается этот сезон Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» от прошлого сезона? Произведения каких авторов чаще всего исполняли участники?

Подробности – в видеоматериале.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Елена Стельмах # Фотофакт

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