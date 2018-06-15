«Такое ўраджанне, што тут пераможца кожны». Елена Стельмах – о полуфинале Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»

15 июня в Национальной библиотеке Беларуси проходит полуфинал совместного проекта Министерства информации Республики Беларусь, Министерства образования, Союза писателей и телеканала СТВ – Республиканского конкурса юных чтецов – «Жывая класіка: прысвячэнне маёй Радзіме». Из 30-ти участников конкурса из разных регионов нашей страны в финал попадут только 12.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель жюри Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси – Елена Стельмах.
Чем отличается этот сезон Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» от прошлого сезона? Произведения каких авторов чаще всего исполняли участники?
Подробности – в видеоматериале.