Поднятый властями Польши скандал с проникновением дронов на территорию страны вдруг приобрел неожиданный оборот. В качестве доказательства некой агрессии со стороны восточных соседей Варшава указывала на разрушения, оставленные после падения беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но тут вскрылся факт, который разбил все аргументы польских властей и, более того, поставил их в глупое положение. Выяснилось, что один из жилых домов в деревне Вырыки-Воля был поврежден не упавшим дроном, а ракетой с польского же истребителя F-16, который пытался его сбить.

По информации польских СМИ, хваленая западная техника оказалась не такой надежной, дала сбой система наведения. В результате этого боеприпас упал на крышу жилого дома. К счастью, ракета не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя. Но сам факт как раз произвел эффект разорвавшейся бомбы. Президент Польши потребовал дать объяснения по поводу инцидента.

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