Памятник Льву Сапеге откроют в Слониме ко Дню белорусской письменности

Новости Беларуси. Круглые столы, фотовыставки, презентации книжных новинок и автограф-сессии. День белорусской письменности в этом году будет удивлять насыщенной двухдневной программой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестивальными планами 19 августа с журналистами поделились представители Союза писателей Беларуси. На этот раз принимать гостей будет Слоним, старинный центр культурной и духовной жизни. Уже 31 августа состоится международный круглый стол, который объединит писателей со всех регионов Беларуси и зарубежья.

Основные же мероприятия запланированы на 1 сентября. Так, с самого утра торжественно откроется памятник легендарному Льву Сапеге. Ну и конечно, центральными событиями фестиваля станут церемонии открытия и закрытия, а также награждения победителей Национальной литературной премии. Каждый из награжденных получит по 100 базовых величин. Нынешний праздник национальной культуры вновь пройдет под знаком малой родины.

Елена Стельмах, первый заместитель председателя ОО «Союз писателей Беларуси»:

Мы прымем актыўны ўдзел у сумесным з замежнымі пісьменнікамі круглым стале. Будзем гаварыць пра ролю пісьменніка, яго значнасць, пра духоўнасць, якую нясе слова. Нам таксама вельмі прыемна, што ўжо 31 жніўня наша Гродзенскае абласное аддзяленне будзе прадстаўляць на галоўнай пляцоўцы Саюза пісьменнікаў сваю творчасць. Гэта будуць розныя праекты, розныя выступленні пісьменнікаў, да якіх 1 верасня далучацца і пісьменнікі з усёй рэспублікі. Гэта будуць прэзентацыі новых кніжных выданняў, напасрэдныя сустрэчы з пісьменнікамі.

Праздничные мероприятия развернутся сразу на 16 площадках – от театральной до молодежной с фотозонами и гастрономическими изысками. Также порадует гостей и жителей Слонима уже всеми полюбившийся «Друкарскі двор», который наглядно демонстрирует богатые традиции белорусского книгопечатания. Благодаря уникальному печатному станку, сделанному по чертежам 16 века, без преувеличения каждый может перенестить во время Франциска Скорины и почувствовать себя настоящим первопечатником.