«Мы приглашаем всех». В Минске открылась 28-я Международная книжная выставка-ярмарка

Новости Беларуси. 18 февраля в Минске начала работу XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «БелЭкспо» на четыре дня превратится в один большой книжный дом, где за каждой из комнат закреплена уникальная экспозиция. Центральная площадка символично отведена изданиям из СНГ – в 2021 году Содружеству 30 лет.

Пригласит в гости и импровизированная кухня. Это самая «книжная» часть ярмарки, здесь представят работы белорусских авторов, изданные в 2020 году. По задумке организаторов, самой востребованной станет детская комната. У ее юных посетителей будет возможность не только увидеть книжные новинки, но также узнать об их создании и с пользой провести время.

Елена Стельмах, первый заместитель председателя ОО «Союз писателей Беларуси»:

Мы запрашаем усіх: і пісьменнікаў, і кнігавыдаўцоў, і кожнага, хто прыйдзе на выстаўку, да яе далучыцца, таму што гэта дабрачынная акцыя «Збяры кнігі» для дзяцей 18-й школы горада Мінска, сярэднеспецыяльнай, у якой вучацца дзеці з абмежаванымі магчымасцямі. Такім чынам мы зможам падарыць і кнігу дзецям, і перадаць той настрой, які пануе на выстаўцы. А ён, канечне, прыўзняты, ён, канечне, той, калі збіраюцца і аматары кнігі, і сябры. Гэта галоўная пляцоўка сустрэчы і пісьменніка з чытачамі. Почитателей книг ожидают встречи с именитыми писателями, автограф-сессии и новые имена. Впервые проведут литературный стартап – это хорошая возможность для авторов заявить о себе.