Госстандарт и Союз писателей Беларуси подвели итоги конкурса «Под знаком качества»

Госстандарт совместно с Союзом писателей подвели итоги литературного конкурса «Под знаком качества». В нем приняли участие не только белорусы, но и россияне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри оценивало более 150 работ в номинациях поэзия, проза, публицистика от участников всех возрастов: от школьников до пенсионеров. Они отражали собственное видение успешного развития страны, которое включает и качественное выполнение своей работы, открытость к новым знаниям и достижение высоких результатов в разных сферах жизни.

Также были подведены и итоги детского творческого конкурса «Стандартизация и я». Он проводился вот уже во второй раз. Ребята в видеороликах, рисунках и заметках выразили свое видение современных проблем стандартизации. В число победителей вошли 20 работ, отражающих общую тему – «Стандарты для качества жизни».

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси: Адзін з удзельнікаў Анатоль Байдак, які вадзіцель па прафесіі. Ен часта бывае за межамі нашай краіны. І ен расказаў пра тое, як ен бачыць беларускія тавары на паліцах замежных крам. Як людзі з задавальненнем іх набываюць. І яго нявольна падштурхоўвае на тое, каб прызнацца ў тым, што ен з Беларусі. І людзі дзякуюць за гэта. Вось гэта, наогул і есць знак якасці нашай краіны.

Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Этот конкурс нашел большой отклик среди наших детей, среди тех, кто будет строить будущее нашей страны. Потому что мы понимаем, наверное, и дети понимают: через развитие стандартизации мы движемся к развитию качества. А глава государства не однократно отмечал, что развитие нашей страны приурочено к созданию качественной инновационной продукции.

Организаторы подчеркивают, что награждение победителей конкурса достаточно символично. Ведь в пятилетку качества с юного возраста следует знать то, что действительно важно, для совершенствования уровня жизни всех белорусов без исключения.