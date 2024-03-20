Союз писателей совместно с Комитетом по стандартизации запустили конкурс «Со знаком качества». Узнали о правилах участия

2024 год объявлен в Беларуси Годом качества. И важно понять: это не просто подтверждение качества продукции. От строительства до продуктов питания – имеется в виду качество всего, в том числе и работы писателей. Поговорили об этом с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси.
Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:
Качество – это наше настроение, наши взаимоотношения, желание подарить друг другу радость.
Как проверить качество работы писателя?
Елена Стельмах:
Я считаю, что труд людей искусства направлен для души человека. Нам очень хочется достучаться до наших слушателей, зрителей, чтобы их душа волновалась, чтобы это вызывало у них чувства.
Объявлен конкурс «Со знаком качества». Пришли первые работы. Конкурс мы организовали совместно с Комитетом по стандартизации Республики Беларусь. Это наш общий интерес.
На сайте есть электронная почта, на нее нужно отправлять свои оформленные работы. Конкурс будет длиться до октября. В канун Всемирного дня стандартизации 14 октября мы будем подводить итоги. Принять участие может каждый желающий. Три номинации: малая проза, поэзия и публицистика. У каждого из жанров есть свои виды творчества: рассказы, сказки, думаю, басни будут, новеллы, статьи. Ждем работы до 1 октября.
Какие призы получит победитель конкурса? Смотрите в видео.