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Союз писателей совместно с Комитетом по стандартизации запустили конкурс «Со знаком качества». Узнали о правилах участия

20 марта 2024 12:46
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2024 год объявлен в Беларуси Годом качества. И важно понять: это не просто подтверждение качества продукции. От строительства до продуктов питания – имеется в виду качество всего, в том числе и работы писателей. Поговорили об этом с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси.

Союз писателей совместно с Комитетом по стандартизации запустили конкурс «Со знаком качества». Узнали о правилах участия-1

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:
Качество – это наше настроение, наши взаимоотношения, желание подарить друг другу радость.

Как проверить качество работы писателя?

Елена Стельмах:
Я считаю, что труд людей искусства направлен для души человека. Нам очень хочется достучаться до наших слушателей, зрителей, чтобы их душа волновалась, чтобы это вызывало у них чувства.

Объявлен конкурс «Со знаком качества». Пришли первые работы. Конкурс мы организовали совместно с Комитетом по стандартизации Республики Беларусь. Это наш общий интерес.

Союз писателей совместно с Комитетом по стандартизации запустили конкурс «Со знаком качества». Узнали о правилах участия-4

На сайте есть электронная почта, на нее нужно отправлять свои оформленные работы. Конкурс будет длиться до октября. В канун Всемирного дня стандартизации 14 октября мы будем подводить итоги. Принять участие может каждый желающий. Три номинации: малая проза, поэзия и публицистика. У каждого из жанров есть свои виды творчества: рассказы, сказки, думаю, басни будут, новеллы, статьи. Ждем работы до 1 октября.

Какие призы получит победитель конкурса? Смотрите в видео.

# Конкурс # общество # Елена Стельмах

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