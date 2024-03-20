Союз писателей совместно с Комитетом по стандартизации запустили конкурс «Со знаком качества». Узнали о правилах участия

2024 год объявлен в Беларуси Годом качества. И важно понять: это не просто подтверждение качества продукции. От строительства до продуктов питания – имеется в виду качество всего, в том числе и работы писателей. Поговорили об этом с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:

Качество – это наше настроение, наши взаимоотношения, желание подарить друг другу радость.

Как проверить качество работы писателя?

Елена Стельмах:

Я считаю, что труд людей искусства направлен для души человека. Нам очень хочется достучаться до наших слушателей, зрителей, чтобы их душа волновалась, чтобы это вызывало у них чувства.

Объявлен конкурс «Со знаком качества». Пришли первые работы. Конкурс мы организовали совместно с Комитетом по стандартизации Республики Беларусь. Это наш общий интерес.