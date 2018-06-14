«Гучалі творы ў выкананні сапраўдных беларусаў». Конкурс юных чтецов «Живая классика» завершился: названы имена финалистов

Новости Беларуси. Полуфинал Национального конкурса юных чтецов «Живая классика» завершился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем участвовали три десятка человек. Это дети со всей страны.

Они читали стихи, давно ставшие достоянием белорусской литературы. Якуб Колас, Пимен Панченко, Рыгор Бородулин… Многие выступления сопровождали декорации и музыка. Жюри в итоге отдало предпочтение 12 лучшим. Они отправятся на заключительный этап конкурса в Иваново.

Дарья Ананич, финалист Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»:

Всё прошло хорошо. Когда я читала, в жюри не смотрели, они прочувствовали стихотворение. Я им рассказывала, и они слушали меня.