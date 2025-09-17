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Лукашенко поздравил коллектив белорусского ТЮЗа с 70-летием со дня основания учреждения

17 сентября 2025 08:55
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За 70 лет в этих стенах было огромное количество детских улыбок, взрослых слез, жизненных историй и полюбившихся публике спектаклей. День основания Белорусского государственного академического театра юного зрителя отмечается 17 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил коллектив белорусского ТЮЗа с 70-летием со дня основания учреждения-2

Известный в народе как ТЮЗ сейчас переживает настоящий творческий подъем. Нести театральное искусство подрастающему поколению – задача не из легких, но здесь это делать умеют. С 70-летием со дня основания коллектив театра поздравил Президент.

Александр Лукашенко уверен, что он будет и впредь работать так же плодотворно и самоотверженно на благо Беларуси. «Ваш коллектив находится в неустанном поиске, удивляет художественными открытиями и дарит поклонникам много интересных премьер», – подчеркнул в поздравлении Президент.

В Раковском предместье артисты Нового драматического театра представили исторический спектакль.

# Театр

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