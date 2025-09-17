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Словакию охватили массовые акции протеста

17 сентября 2025 08:51
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Словакию охватили массовые акции протеста. Марши и демонстрации под лозунгом «Долой обнищание» прошли практически во всех городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди вышли на улицы по призыву оппозиционных партий.

Словакию охватили массовые акции протеста-2

Причиной социального взрыва стал разработанный правительством пакет жестких мер экономии средств государственного бюджета. Среди прочего он предполагает увеличение налогов и сокращение социальных выплат. Протестующие требовали отставки кабмина и премьер-министра страны Роберта Фицо. Такая политика ведет к обнищанию населения и расцвету коррупции – считают протестующие.

Во Франции к протестам могут примкнуть до 800 тысяч человек.

# Международная политика # Протесты

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