Словакию охватили массовые акции протеста

Во Франции к протестам могут примкнуть до 800 тысяч человек

Один из участников встречи заявил, что 18 сентября будет намного больше демонстраций, чем неделей ранее, когда по всей стране почти 200 тысяч человек вышли на акции под лозунгом «Заблокируем все».