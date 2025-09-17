Словакию охватили массовые акции протеста. Марши и демонстрации под лозунгом «Долой обнищание» прошли практически во всех городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди вышли на улицы по призыву оппозиционных партий.
Словакию охватили массовые акции протеста. Марши и демонстрации под лозунгом «Долой обнищание» прошли практически во всех городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди вышли на улицы по призыву оппозиционных партий.
Причиной социального взрыва стал разработанный правительством пакет жестких мер экономии средств государственного бюджета. Среди прочего он предполагает увеличение налогов и сокращение социальных выплат. Протестующие требовали отставки кабмина и премьер-министра страны Роберта Фицо. Такая политика ведет к обнищанию населения и расцвету коррупции – считают протестующие.
Во Франции к протестам могут примкнуть до 800 тысяч человек.