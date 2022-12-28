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Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Минске к юбилею знаменитого магазина «Светоч»

28 декабря 2022 15:46
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Новости Беларуси. Страна глазами фотохудожника. В рамках празднования 45-летнего юбилея знаменитого столичного магазина «Светоч» прошла презентация книги «Бачу Беларусь такой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Минске к юбилею знаменитого магазина «Светоч»-1

На страницах издания почти две сотни фоторабот. На них запечатлены памятники архитектуры, красоты белорусской природы и моменты особо значимых событий для нашей страны, в том числе и спортивные. Книга стала хорошим подарком к завершению Года исторической памяти.

Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Минске к юбилею знаменитого магазина «Светоч»-4

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:
Творчы праект «Бачу Беларусь такой». Мы вельмі хочам яшчэ раз паказаць і праз фотоздымкі, і праз кнігі тое, якая прыгожая наша краіна, як яе трэба любіць, цаніць і далей у будучыню ўсім нам рабіць яе вельмі добрай, стараннай і светлай.

Поздравить «Дом книги «Светоч» с 45-летием сегодня, 28 декабря, пришло немало гостей: издатели, авторы книг, представители Министерства информации. От профильного ведомства коллектив торгового объекта получил почетную грамоту.

Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Минске к юбилею знаменитого магазина «Светоч»-7

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Книга остается интересна. Она остается интересна для читателя и для тех, кто сегодня понимает роль книги в обществе. Поэтому, соответственно, роль таких площадок, какой является «Светоч», нельзя переоценить. Сегодня это не просто торговый объект. Это объект, который собирает людей, которые пишут книгу, которые читают книгу, которые размышляют о том, что написано в книге. И я уверен, что эта тема будет у нас прирастать и способствовать развитию нашего государства.

Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Минске к юбилею знаменитого магазина «Светоч»-10

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Прекрасный, замечательный торговый объект. Он очень интересен и важен для минчан, потому что исторически сложилось, что сюда всегда приезжали за самыми лучшими книгами. И сегодня минчане продолжают приезжать и радовать себя и своих детей прекрасной, замечательной литературой.

Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Минске к юбилею знаменитого магазина «Светоч»-13

Сегодня на полках магазина «Светоч» насчитывается несколько десятков тысяч экземпляров книг. В эти дни в рамках празднования юбилея для покупателей предусмотрены скидки.

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# Книги # общество # Елена Стельмах # Игорь Бузовский # Андрей Бугров # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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