Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Минске к юбилею знаменитого магазина «Светоч»

Новости Беларуси. Страна глазами фотохудожника. В рамках празднования 45-летнего юбилея знаменитого столичного магазина «Светоч» прошла презентация книги «Бачу Беларусь такой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На страницах издания почти две сотни фоторабот. На них запечатлены памятники архитектуры, красоты белорусской природы и моменты особо значимых событий для нашей страны, в том числе и спортивные. Книга стала хорошим подарком к завершению Года исторической памяти.

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:

Творчы праект «Бачу Беларусь такой». Мы вельмі хочам яшчэ раз паказаць і праз фотоздымкі, і праз кнігі тое, якая прыгожая наша краіна, як яе трэба любіць, цаніць і далей у будучыню ўсім нам рабіць яе вельмі добрай, стараннай і светлай. Поздравить «Дом книги «Светоч» с 45-летием сегодня, 28 декабря, пришло немало гостей: издатели, авторы книг, представители Министерства информации. От профильного ведомства коллектив торгового объекта получил почетную грамоту.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Книга остается интересна. Она остается интересна для читателя и для тех, кто сегодня понимает роль книги в обществе. Поэтому, соответственно, роль таких площадок, какой является «Светоч», нельзя переоценить. Сегодня это не просто торговый объект. Это объект, который собирает людей, которые пишут книгу, которые читают книгу, которые размышляют о том, что написано в книге. И я уверен, что эта тема будет у нас прирастать и способствовать развитию нашего государства.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Прекрасный, замечательный торговый объект. Он очень интересен и важен для минчан, потому что исторически сложилось, что сюда всегда приезжали за самыми лучшими книгами. И сегодня минчане продолжают приезжать и радовать себя и своих детей прекрасной, замечательной литературой.