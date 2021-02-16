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Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?

16 февраля 2021 12:38
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Новости Беларуси. «Книга объединяет людей и страны» – под таким девизом пройдет Минская международная выставка-ярмарка. Официальное открытие форума состоится 18 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?-1

По традиции любителей книги ждут новые имена, форматы и новые проекты. В 28-й раз не только белорусские, но и зарубежные авторы почти из трех десятков стран презентуют свои литературные проекты. Центральную экспозицию символично оформят в стиле единого общего дома, который состоит из комнат.

Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?-4

Так, главное место, своеобразную гостиную, на выставке займут экспоненты из СНГ. В этом году Содружеству – 30 лет. 11 государств – 11 творческих комнат большого дома, куда издательства привезут немало интересного.

Организаторы площадки порадуют и новыми форматами. К примеру, начинающие авторы смогут заявить о себе в литературном стартапе.

Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?-7

Владимир Андриевич, начальник управления Министерства информации Беларуси:
Цель его, безусловно, понятна – найти новых авторов, найти новые произведения в жанре поэзии, прозы. Конечно же, нам хотелось, чтобы были произведения и в нон-фикшн, то бишь это научно-популярная литература. Конкурс показал, что мы попали, можно сказать, в точку, немножко активизировали творческую общественность. Поступило более 100 предложений, более 100 произведений на этот конкурс.

Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?-10

Елена Стельмах, первый заместитель председателя ОО «Союз писателей Беларуси»:
Пісьменнікі рыхтуюцца вельмі актыўна, таму што яны прадставяць тую літаратуру, якая выдавалася ў мінулым годзе. Гэта нават пэўны агляд нашых кніг. І, канешне, мы рады прадставіць і дзіцячую літаратуру, і фантастыку, але асаблівае месца зоймуць кнігі, якія прысвечаны краязнаўству і, як мы кажам, радзімазнаўству.

Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?-13

Книжный форум соберет именитых авторов и самых известных издателей. Работа не ограничится пределами выставочного центра. По традиции в столице будет курсировать поэтический автобус. Отправная точка – Дворец спорта. Конечной остановкой станет выставочный павильон «Белэкспо»

# Книги # общество # Владимир Андриевич # Елена Стельмах # Фотофакт

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