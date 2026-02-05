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Новости по тегу #Егор Сидоров

Шайба Егора Сидорова помогла «Сан-Диего» обыграть «Хендерсон» в матче АХЛ
05 февраля 2026 12:59

Шайба Егора Сидорова помогла «Сан-Диего» обыграть «Хендерсон» в матче АХЛ

Яркая игра в НХЛ: Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»
08 декабря 2025 17:50

Яркая игра в НХЛ: Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Егор Сидоров набрал два очка в победном матче «Сан-Диего» в АХЛ
06 марта 2025 17:45

Егор Сидоров набрал два очка в победном матче «Сан-Диего» в АХЛ

Белорус Егор Сидоров принёс победу «Сан-Диего» в матче АХЛ
12 декабря 2024 17:26

Белорус Егор Сидоров принёс победу «Сан-Диего» в матче АХЛ

Белорусы хоккеисты показывают результативную игру в АХЛ
11 ноября 2024 19:14

Белорусы хоккеисты показывают результативную игру в АХЛ

Егор Сидоров отличился заброшенной шайбой за «Анахайм» в выставочном матче
16 сентября 2024 15:24

Егор Сидоров отличился заброшенной шайбой за «Анахайм» в выставочном матче

Егор Сидоров вошёл в топ-10 проспектов клуба «Анахайм» перед драфтом НХЛ
10 июня 2024 14:10

Егор Сидоров вошёл в топ-10 проспектов клуба «Анахайм» перед драфтом НХЛ

Егор Сидоров – лучший снайпер нокаут-раунда Западной хоккейной лиги
06 мая 2024 10:37

Егор Сидоров – лучший снайпер нокаут-раунда Западной хоккейной лиги

Гол Сидорова помог «Саскатуну» выиграть 3-й матч в полуфинальной серии плей-офф ЗХЛ
04 мая 2024 12:58

Гол Сидорова помог «Саскатуну» выиграть 3-й матч в полуфинальной серии плей-офф ЗХЛ

Егор Сидоров лидирует в списке снайперов Западной хоккейной лиги
02 мая 2024 10:58

Егор Сидоров лидирует в списке снайперов Западной хоккейной лиги

Белорус Егор Сидоров – лучший снайпер Западной хоккейной лиги
23 апреля 2024 11:02

Белорус Егор Сидоров – лучший снайпер Западной хоккейной лиги

«Саскатун» Егора Сидорова вышел в полуфинал плей-офф Западной хоккейной лиги
18 апреля 2024 12:32

«Саскатун» Егора Сидорова вышел в полуфинал плей-офф Западной хоккейной лиги