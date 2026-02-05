Новости по тегу #Егор Сидоров

Белорусский нападающий, выходивший на лед на левом фланге первого звена поразил ворота соперников в начале второго периода. Он также исполнил один бросок в створ и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Илья Протас внес вклад в победу «Херши» над «Лихай Вэлли» с Алексеем Колосовым в воротах – 3:2.
Белорусский нападающий сначала отличился сам, забросив вторую шайбу своей команды в середине второго периода, а также стал автором голевой передачи при третьем взятии ворот.
Кроме того, нападающий исполнил 4 броска в створ ворот, завершил матч с показателем полезности «+3» и был признан первой звездой встречи.
«Абботсфорд», за который выступает Данила Климович, дома взял верх над «Бейкерсфилдом» – 4:2. Наш нападающий на 44-й минуте реализовал большинство и вывел свою команду вперед, а на 52-й отметился ассистом.
Увы, это не помогло. «Утки» были съедены «акулами» из Сан-Хосе – 2:7.
06 октября 2026 20:33
06 октября 2026 20:30
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51