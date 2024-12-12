Белорус Егор Сидоров принёс победу «Сан-Диего» в матче АХЛ

Белорусские хоккеисты продолжают показывать результативную игру в матчах регулярного чемпионата АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз отличился Егор Сидоров.

Он помог «Сан-Диего» на домашней площадке обыграть «Хендерсон» со счетом 5:4. Отечественный форвард забросил шайбы на 13-й и 31-й минутах. Также земляк заработал ассистентский балл под занавес противостояния. Как итог, белорус набрал 3 результативных очка. Кроме того, нападающий исполнил 4 броска в створ ворот, завершил матч с показателем полезности «+3» и был признан первой звездой встречи. Результативная серия Сидорова насчитывает уже 3 поединка подряд. Егор входит в топ-3 лучших бомбардиров команды.