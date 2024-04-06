Даниил Боурош стал второй звездой матча главной юниорской лиги Квебека

Даниил Боурош набрал три очка, стал второй звездой матча и помог «Руэн-Норанде» оформить пропуск во второй раунд плей-офф главной юниорской лиги Квебека, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Даниил Боурош набрал три очка, стал второй звездой матча и помог «Руэн-Норанде» оформить пропуск во второй раунд плей-офф главной юниорской лиги Квебека, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Его команда одолела «Гатино» – 8:3. Белорусский нападающий отличился двумя шайбами в большинстве: на 12-й и 23-й минутах. Кроме того, на счету форварда ассист. Всего в этой встрече Боурош набрал три балла, исполнил четыре броска и закончил матч с показателем полезности +1. У Даниила в нынешнем розыгрыше плей-офф уже пять очков в пяти матчах при показателе полезности -1. Он четвертый бомбардир команды.
«Саскатун» с Егором Сидоровым также вышел во второй раунд плей-офф Западной хоккейной лиги. В пяти матчах был повержен «Принц Альберт». Белорусский форвард в последней игре результативных баллов не набрал. Он исполнил пять бросков в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности 0. В нынешнем розыгрыше плей-офф у Сидорова шесть очков при +2 в графе полезности. Он третий бомбардир команды.