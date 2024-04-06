Даниил Боурош стал второй звездой матча главной юниорской лиги Квебека

Даниил Боурош набрал три очка, стал второй звездой матча и помог «Руэн-Норанде» оформить пропуск во второй раунд плей-офф главной юниорской лиги Квебека, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его команда одолела «Гатино» – 8:3. Белорусский нападающий отличился двумя шайбами в большинстве: на 12-й и 23-й минутах. Кроме того, на счету форварда ассист. Всего в этой встрече Боурош набрал три балла, исполнил четыре броска и закончил матч с показателем полезности +1. У Даниила в нынешнем розыгрыше плей-офф уже пять очков в пяти матчах при показателе полезности -1. Он четвертый бомбардир команды.