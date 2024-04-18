«Саскатун» Егора Сидорова вышел в полуфинал плей-офф Западной хоккейной лиги

«Саскатун» в гостевом матче победил со счетом 7:0 «Ред-Дир» и выиграл серию – 4:0. Второй гол белоруса был назван лучшим моментом дня в лиге. Наш хоккеист шесть раз бросил по воротам, заработал 2 минуты штрафа и завершил встречу с показателем полезности +5. Егора Сидорова признали первой звездой встречи.

В Национальной хоккейной лиге все активнее заявляет о себе Владислав Колячонок. Голевая передача представителя «Аризоны» помогла клубу взять верх над «Эдмонтоном». Статистика защитника больше походит на результаты нападающего. Белорус набрал 4-й балл в четырех встречах. Всего он провел на льду 16 минут 24 секунды, один раз бросил по воротам, применил силовой прием и завершил дуэль с показателем полезности +1. В сезоне Колячонок провел только пять матчей, но успел совершить четыре результативных действия.