Егор Сидоров – лучший снайпер нокаут-раунда Западной хоккейной лиги

Егор Сидоров продолжает улучшать личную статистику в плей-офф Западной хоккейной лиги. В матче с «Мус-Джо» форвард и забросил сам, и дважды ассистировал партнерам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Сидоров продолжает улучшать личную статистику в плей-офф Западной хоккейной лиги. В матче с «Мус-Джо» форвард и забросил сам, и дважды ассистировал партнерам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но даже это не помогло «Саскатуну» победить. Лучшая дружина регулярки уступила в овертайме – 3:4. Белорус по-прежнему является лучшим снайпером нокаут-раунда и идет третьим в споре бомбардиров.