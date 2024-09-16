Егор Сидоров отличился заброшенной шайбой за «Анахайм» в выставочном матче

Не на последних ролях в клубах находятся белорусы. Егор Сидоров вновь отличился заброшенной шайбой за «Анахайм». Увы, это не помогло. «Утки» были съедены «акулами» из Сан-Хосе – 2:7. Для земляка это уже второй гол в двух дуэлях. А Данила Климович оформил ассист за «Ванкувер». Никита Толопило, отстоявший накануне на ноль, остался в запасе.