Егор Сидоров отличился заброшенной шайбой за «Анахайм» в выставочном матче

Тем временем за океаном вовсю играются выставочные матчи с участием молодых дарований в преддверии сезона НХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Тем временем за океаном вовсю играются выставочные матчи с участием молодых дарований в преддверии сезона НХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Не на последних ролях в клубах находятся белорусы. Егор Сидоров вновь отличился заброшенной шайбой за «Анахайм». Увы, это не помогло. «Утки» были съедены «акулами» из Сан-Хосе – 2:7. Для земляка это уже второй гол в двух дуэлях. А Данила Климович оформил ассист за «Ванкувер». Никита Толопило, отстоявший накануне на ноль, остался в запасе.