Егор Сидоров подписал контракт с «Анахаймом»

Последние три года он играет в Западной хоккейной лиге. Сейчас там проходит первый раунд плей-офф. Минувшей ночью в четвертом поединке стартового раунда «Саскатун», за который выступает Егор Сидоров, в гостях в овертайме победил команду «Принц Альберт» со счетом 4:1. Белорусский хоккеист отметился заброшенной шайбой и завершил встречу с показателем полезности +1. Счет серии стал 3:1 в пользу «Саскатуна».