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Егор Сидоров подписал контракт с «Анахаймом»

04 апреля 2024 10:42
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Егор Сидоров подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Анахайм». Соглашение белорусского нападающего вступит в силу со следующего сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Сидоров подписал контракт с «Анахаймом»-1

Последние три года он играет в Западной хоккейной лиге. Сейчас там проходит первый раунд плей-офф. Минувшей ночью в четвертом поединке стартового раунда «Саскатун», за который выступает Егор Сидоров, в гостях в овертайме победил команду «Принц Альберт» со счетом 4:1. Белорусский хоккеист отметился заброшенной шайбой и завершил встречу с показателем полезности +1. Счет серии стал 3:1 в пользу «Саскатуна».

# Хоккей # Егор Сидоров

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