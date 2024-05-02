Егор Сидоров лидирует в списке снайперов Западной хоккейной лиги

Гол Егора Сидорова помог «Саскатуну» сравнять счет (2:2) в полуфинальной серии плей-офф Западной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Гол Егора Сидорова помог «Саскатуну» сравнять счет (2:2) в полуфинальной серии плей-офф Западной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда белорусского нападающего в четвертом поединке в овертайме взяла верх над «Мус-Джо Уорриорз» со счетом 5:4. Наш соотечественник стал автором победной шайбы на 4-й минуте овертайма. Егор Сидоров завершил встречу с показателем полезности +2. Белорус лидирует в списке снайперов нокаут-раунда и находится на четвертой строке в споре бомбардиров.