Егор Сидоров лидирует в списке снайперов Западной хоккейной лиги

Команда белорусского нападающего в четвертом поединке в овертайме взяла верх над «Мус-Джо Уорриорз» со счетом 5:4. Наш соотечественник стал автором победной шайбы на 4-й минуте овертайма. Егор Сидоров завершил встречу с показателем полезности +2. Белорус лидирует в списке снайперов нокаут-раунда и находится на четвертой строке в споре бомбардиров.