Гол Сидорова помог «Саскатуну» выиграть 3-й матч в полуфинальной серии плей-офф ЗХЛ

Шайбой в матче отметился белорусский форвард на 11-й минуте. Кроме того, наш нападающий восемь раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «-1». Всего в плей-офф у Егора 20 очков в 14 поединках. Белорус идет на третьем месте в списке бомбардиров и является лучшим снайпером нокаут-раунда.