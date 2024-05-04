Прямой эфир

Гол Сидорова помог «Саскатуну» выиграть 3-й матч в полуфинальной серии плей-офф ЗХЛ

04 мая 2024 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гол Егора Сидорова помог «Саскатуну» выиграть третий матч в полуфинальной серии плей-офф Западной хоккейной лиги – 5:4, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гол Сидорова помог «Саскатуну» выиграть 3-й матч в полуфинальной серии плей-офф ЗХЛ-1

Шайбой в матче отметился белорусский форвард на 11-й минуте. Кроме того, наш нападающий восемь раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «-1». Всего в плей-офф у Егора 20 очков в 14 поединках. Белорус идет на третьем месте в списке бомбардиров и является лучшим снайпером нокаут-раунда.

# Хоккей # Егор Сидоров

Другие новости рубрики

Все новости
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка отборочных турниров юниорских ЧЕ
04 мая 2024 12:56

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка отборочных турниров юниорских ЧЕ

Минспорта и АБФФ выработали единые подходы по проведению ЧБ среди мужчин второй лиги
04 мая 2024 12:54

Минспорта и АБФФ выработали единые подходы по проведению ЧБ среди мужчин второй лиги

Соболенко о матче с Рыбакиной: если бы не болельщики, я бы ушла с корта, проиграв 1:6, 1:6
03 мая 2024 20:18

Соболенко о матче с Рыбакиной: если бы не болельщики, я бы ушла с корта, проиграв 1:6, 1:6

Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги года
03 мая 2024 20:05

Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги года

Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»
03 мая 2024 20:00

Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане
03 мая 2024 19:18

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане

Белорусские шахматисты одержали вторую победу на командном чемпионате России
03 мая 2024 19:00

Белорусские шахматисты одержали вторую победу на командном чемпионате России

Три медали завоевали белорусские пловцы во второй день открытого чемпионата Турции
03 мая 2024 18:59

Три медали завоевали белорусские пловцы во второй день открытого чемпионата Турции

«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»
03 мая 2024 17:47

«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»

3 белорусских пловца вышли в финалы Открытого чемпионата Турции
03 мая 2024 14:30

3 белорусских пловца вышли в финалы Открытого чемпионата Турции

Сборная Беларуси по баскетболу U15 одержала третью викторию кряду на Кубке Победы в Кыргызстане
03 мая 2024 14:25

Сборная Беларуси по баскетболу U15 одержала третью викторию кряду на Кубке Победы в Кыргызстане

Минское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в матче 7-го тура ЧБ по футболу
03 мая 2024 12:32

Минское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в матче 7-го тура ЧБ по футболу