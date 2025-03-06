Егор Сидоров набрал два очка в победном матче «Сан-Диего» в АХЛ

Егор Сидоров провел результативную игру в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги. А команда, за которую он выступает, «Сан-Диего», на выезде обыграла «Сан-Хосе» с результатом 5:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий сначала отличился сам, забросив вторую шайбу своей команды в середине второго периода, а также стал автором голевой передачи при третьем взятии ворот. Форвард набирает очки в третьем поединке кряду, всего со старта сезона в активе Егора 28 баллов. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров своей команды.