«Страны ШОС должны объединиться и вести настоящую борьбу против терроризма».
«Они остаются союзниками, но такого кризиса никогда не было с 1945 года».
«Я уже пару лет это говорю. И люди считают, что я преувеличиваю».
«Трамп – настоящий американский империалист, который хочет захватить побольше территорий, когда он сможет. Но как только он видит сильного соперника, Россию, он сразу говорит: давай договоримся».
Как внутри Запада развернулась борьба между сторонниками переговоров и желающими бросить Союзному государству прямой вызов на Балтике?
«Это такой ход переговоров. Понятно, он бизнесмен, он хочет заключить сделку».
«Приблизительно половина сильно поддерживает киевский режим, а вторая половина против, потому что они видят там очень много коррупции и они не понимают, какой интерес представляет Украина для США».
«Есть глубокий раскол среди консерваторов. Приблизительно половина сильно поддерживает киевский режим и вторая половина против».
«Современный западный либерализм это есть какой-то культ смерти».
Война вступает в самую опасную фазу. Есть ли риск применения ядерного оружия в условиях нынешней напряженности?
В команду Трампа могут прийти ребята из так называемого глубинного государства.
Итоги выборов в США. «САСС уполномочен заявить» – смотрите 10 ноября в 22:00.
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