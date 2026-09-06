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Новости по тегу #Джон Вароли

Джон Вароли: США и другие страны НАТО являются самыми главными спонсорами киевского режима
06 сентября 2026 19:37

Джон Вароли: США и другие страны НАТО являются самыми главными спонсорами киевского режима

ЕС и США больше не союзники? Мнения экспертов
07 апреля 2025 15:14

ЕС и США больше не союзники? Мнения экспертов

Джон Вароли: в Европе происходит становление четвёртого рейха – милитаризм, фашизм и русофобия
06 апреля 2025 19:11

Джон Вароли: в Европе происходит становление четвёртого рейха – милитаризм, фашизм и русофобия

Джон Вароли: Вашингтон идёт на переговоры только потому, что Россия победила
16 февраля 2025 19:22

Джон Вароли: Вашингтон идёт на переговоры только потому, что Россия победила

Почему Европа против переговоров по Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»
15 февраля 2025 16:55

Почему Европа против переговоров по Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Джон Вароли: Трамп всегда действует как бизнесмен – сначала наезжает, потом предлагает
19 января 2025 19:39

Джон Вароли: Трамп всегда действует как бизнесмен – сначала наезжает, потом предлагает

Американский журналист: конфликт в Украине – это всё из-за агрессивной политики Байдена
19 января 2025 19:31

Американский журналист: конфликт в Украине – это всё из-за агрессивной политики Байдена

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»
18 января 2025 18:57

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Вароли: либеральная западная элита хочет Третью мировую войну
24 ноября 2024 19:28

Вароли: либеральная западная элита хочет Третью мировую войну

Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»
23 ноября 2024 18:37

Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Джон Вароли: я очень удивился результатам выборов в США
10 ноября 2024 19:31

Джон Вароли: я очень удивился результатам выборов в США

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»
09 ноября 2024 17:49

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»