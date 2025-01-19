Джон Вароли: Трамп всегда действует как бизнесмен – сначала наезжает, потом предлагает

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Подходит Дональд Трамп к любому вопросу как бизнесмен. Сначала он может наезжать на какую-то страну, потом он что-то предлагает. Это такой ход переговоров. Понятно, он бизнесмен, он хочет заключить сделку. Еще раз, он очень хотел бы ослабить отношения между Россией и Китаем, он хотел бы ослабить это отношение. Потом он что-то предлагает Москве, потом он что-то предлагает Китаю. Типа, давайте лучше с нами дружить, чем друг с другом. Он будет стараться расколоть эти отношения, эту сильную дружбу между Китаем и Россией. Дальше понятно, что торговая война, вопрос тарифов – это всегда самое мощное оружие в руках любого президента американского. Угроза тарифов, экономические санкции. Понятно, что Трамп будет использовать это оружие, чтобы добывать внимание и в отношении Москвы, и в отношении Китая.