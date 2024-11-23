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Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»

23 ноября 2024 18:37
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Есть ли риск применения ядерного оружия в Украине, почему нарастает международная напряженность и к чему может привести противостояние Москвы и Вашингтона? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:
Риски применения ядерного оружия, к большому сожалению, возрастают.

Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам:
Республика Беларусь отдает приоритет политико-дипломатическим средствам разрешения конфликта, но, к сожалению, на сегодняшний день, в первую очередь со стороны Запада, не видим воли и стремления решить нынешнее противоречие компромиссным путем.

Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:
Эта либеральная элита, они хотят войну, они хотят трагедию войны. Современный западный либерализм, это есть какой-то культ смерти.

Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог (Россия):
Их рациональность, она в зоне ухода от ответственности находится. А нам нужно вывести это в точку, где они вынуждены будут открыто принимать решения.

Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Василий Фатигаров:
Наши ответы должны быть ювелирными и приводящими к результату.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 24 ноября, в 22:00.

# Надежда Сасс # Василий Фатигаров # Джон Вароли # Александр Шпаковский # Виктория Федосова

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