Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Есть ли риск применения ядерного оружия в Украине, почему нарастает международная напряженность и к чему может привести противостояние Москвы и Вашингтона? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Риски применения ядерного оружия, к большому сожалению, возрастают.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам:

Республика Беларусь отдает приоритет политико-дипломатическим средствам разрешения конфликта, но, к сожалению, на сегодняшний день, в первую очередь со стороны Запада, не видим воли и стремления решить нынешнее противоречие компромиссным путем.

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Эта либеральная элита, они хотят войну, они хотят трагедию войны. Современный западный либерализм, это есть какой-то культ смерти.

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог (Россия):

Их рациональность, она в зоне ухода от ответственности находится. А нам нужно вывести это в точку, где они вынуждены будут открыто принимать решения.