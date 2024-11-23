Есть ли риск применения ядерного оружия и к чему приведёт противостояние Москвы и Вашингтона? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Есть ли риск применения ядерного оружия в Украине, почему нарастает международная напряженность и к чему может привести противостояние Москвы и Вашингтона? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».
Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:
Риски применения ядерного оружия, к большому сожалению, возрастают.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам:
Республика Беларусь отдает приоритет политико-дипломатическим средствам разрешения конфликта, но, к сожалению, на сегодняшний день, в первую очередь со стороны Запада, не видим воли и стремления решить нынешнее противоречие компромиссным путем.
Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:
Эта либеральная элита, они хотят войну, они хотят трагедию войны. Современный западный либерализм, это есть какой-то культ смерти.
Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог (Россия):
Их рациональность, она в зоне ухода от ответственности находится. А нам нужно вывести это в точку, где они вынуждены будут открыто принимать решения.
Василий Фатигаров:
Наши ответы должны быть ювелирными и приводящими к результату.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 24 ноября, в 22:00.