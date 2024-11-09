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«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»

09 ноября 2024 17:49
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Итоги выборов президента в США. Ждать ли восстание масс против либерального истеблишмента?

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»-2

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия): 
Американский народ сделал выбор в пользу того, чтобы Америка оставалась Америкой, а человек оставался человеком.

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Трамп, конечно, – это мощь. Вот как бы я к нему ни относился, он молодец.

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»-6

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
К власти пришел сильный политик. Политик, который не марионеточный, который имеет собственную точку зрения.

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»-8

Дональд Трамп, Президент США:
Больше никаких войн, во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны.

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»-10

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации:
Мы прекрасно знаем – идет роковая и эпическая борьба добра и зла. Выбрали нацизм – это самая большая угроза нашей планеты 1945 года. И с этим нужно закончить навсегда.

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»-12

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):
Одним словом, это период надежды на большую перезагрузку и все мы хотим, чтобы она произошла.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 10 ноября, в 22:00.

# Выборы в США # Александр Лукашенко # Надежда Сасс # Дональд Трамп # Павел Фельдман # Джон Вароли # Дмитрий Шевцов

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