Итоги выборов президента в США. Ждать ли восстание масс против либерального истеблишмента?
Итоги выборов президента в США. Ждать ли восстание масс против либерального истеблишмента?
Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):
Американский народ сделал выбор в пользу того, чтобы Америка оставалась Америкой, а человек оставался человеком.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Трамп, конечно, – это мощь. Вот как бы я к нему ни относился, он молодец.
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
К власти пришел сильный политик. Политик, который не марионеточный, который имеет собственную точку зрения.
Дональд Трамп, Президент США:
Больше никаких войн, во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны.
Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации:
Мы прекрасно знаем – идет роковая и эпическая борьба добра и зла. Выбрали нацизм – это самая большая угроза нашей планеты 1945 года. И с этим нужно закончить навсегда.
Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):
Одним словом, это период надежды на большую перезагрузку и все мы хотим, чтобы она произошла.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 10 ноября, в 22:00.