«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»

Итоги выборов президента в США. Ждать ли восстание масс против либерального истеблишмента?

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Американский народ сделал выбор в пользу того, чтобы Америка оставалась Америкой, а человек оставался человеком.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трамп, конечно, – это мощь. Вот как бы я к нему ни относился, он молодец.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

К власти пришел сильный политик. Политик, который не марионеточный, который имеет собственную точку зрения.

Дональд Трамп, Президент США:

Больше никаких войн, во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны.

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации:

Мы прекрасно знаем – идет роковая и эпическая борьба добра и зла. Выбрали нацизм – это самая большая угроза нашей планеты 1945 года. И с этим нужно закончить навсегда.