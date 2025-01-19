Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Действительно, есть глубокий раскол среди консерваторов. Приблизительно половина сильно поддерживает киевский режим, а вторая половина против, потому что они видят там очень много коррупции и они не понимают, какой интерес представляет Украина для США. Но это только раздражает Москву, понятно. И много консерваторов понимают, что на самом деле мы могли бы договориться с Россией и Россия не является врагом. Но, к сожалению, это приблизительно 40 % консерваторов, достаточно маленький контингент людей в нашей элите. Но, в общем, Дональду Трампу очень выгодно все свалить на Байдена, потому что это так. Этот конфликт, к сожалению, в Украине, это все из-за Байдена, из-за его агрессивной политики. Как он сказал: мы хотим нанести стратегическое поражение России.

Это выгодно сейчас Трампу, свалить все на Байдена, что якобы Байден, это его вина, что есть конфликт в Украине. И потом Трамп может говорить: я хочу новую эпоху, я хочу новую страницу с Россией, и мы будем стараться уладить отношения, потому что мы две великие державы. Но я сейчас предполагаю, что так было бы выгодно Дональду Трампу. Но он уже что-то говорил в этом направлении, поэтому, может быть, он это скажет. Потом еще есть один такой очень важный момент. Как вы знаете, Китай, наша элита, новая элита при Трампе, они больше всего хотят заниматься Китаем. Но они понимают, что самая большая угроза для США – это Китай. Особенно, экономическая мощь Китая. И чтобы ослабить положение Китая, Вашингтон хотел бы отнять Москву из сферы влияния и от дружбы с Китаем. Потому что нынешняя дружба между Китаем и Россией – это самый большой провал американской внешней политики за очень много лет.