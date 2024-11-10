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Джон Вароли: я очень удивился результатам выборов в США

10 ноября 2024 19:31
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Итоги выборов президента в США. Ждать ли восстание масс против либерального истеблишмента, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Джон Вароли: я очень удивился результатам выборов в США-2

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации:
Я очень удивился результатам, потому что я сказал, что Камала победит. Это был мой прогноз. Этот прогноз был основан на том, что они сфальсифицируют выборы, как было в 2020 году. Мы сейчас уже можем говорить об этом конкретно. Фактически на 100 %, что была фальсификация в 2020 году. Данные уже есть. 

Джон Вароли: я очень удивился результатам выборов в США-4

Надежда Сасс, ведущая:
Вы нам прислали данные, какое количество американцев проголосовало в разные периоды. И в 2020 году вдруг появилось еще дополнительно 30 миллионов, отдавших свои голоса за демократов. Невероятно, откуда вдруг появились эти люди? То есть можно утверждать, что были сфальсифицированы выборы в 2020 году?

Джон Вароли:
Посмотрите результаты Обамы. Обама был самый популярный кандидат из Демократической партии. Сверхпопулярный. И посмотрите, сколько у него голосов. Байден, который абсолютно был не популярен, даже среди своих демократов внутри партии, как он получил столько голосов? Мы взрослые, образованные люди, мы понимаем как. 

В США мне фактически запрещено говорить, что была фальсификация на выборах в 2020 году. Это наша великая свободная Америка под контролем либералов. Нельзя говорить, что была фальсификация. Люди уже смело говорят об этом, потому что данные, которые вы видите, фактически доказывают это. 

Я очень хочу увидеть, что Дональд Трамп будет вести правильную, нормальную, гуманную политику в плане внешней военной политики. Но я боюсь, что к нему придут именно те ребята из так называемого глубинного государства. 

Два варианта. Дональд, вы хотите остаться живым? Уже было два покушения, давай, будь немножко умнее. Либо нас слушают в плане внешней политики, или может быть еще третье покушение. Может быть, будут подобные разговоры. 

Или другой разговор будет: Дональд, вы обещали сделать Америку великой. Но, чтобы Америка была великой, надо поставить Россию на колени. Надо показать Владимиру Путину, кто хозяин на земле. И, может быть, будет продолжение конфликта, к сожалению. 

Но это такой пессимистический прогноз. Оптимистический прогноз, что Дональд Трамп будет вести независимую, правильную внешнюю и военную политику и договорится с Москвой. И может быть, будет мир.

# Международная политика # Надежда Сасс # Джон Вароли

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