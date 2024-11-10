Джон Вароли: я очень удивился результатам выборов в США

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации: Я очень удивился результатам, потому что я сказал, что Камала победит. Это был мой прогноз. Этот прогноз был основан на том, что они сфальсифицируют выборы, как было в 2020 году. Мы сейчас уже можем говорить об этом конкретно. Фактически на 100 %, что была фальсификация в 2020 году. Данные уже есть.

Надежда Сасс, ведущая:

Вы нам прислали данные, какое количество американцев проголосовало в разные периоды. И в 2020 году вдруг появилось еще дополнительно 30 миллионов, отдавших свои голоса за демократов. Невероятно, откуда вдруг появились эти люди? То есть можно утверждать, что были сфальсифицированы выборы в 2020 году?

Джон Вароли:

Посмотрите результаты Обамы. Обама был самый популярный кандидат из Демократической партии. Сверхпопулярный. И посмотрите, сколько у него голосов. Байден, который абсолютно был не популярен, даже среди своих демократов внутри партии, как он получил столько голосов? Мы взрослые, образованные люди, мы понимаем как.

В США мне фактически запрещено говорить, что была фальсификация на выборах в 2020 году. Это наша великая свободная Америка под контролем либералов. Нельзя говорить, что была фальсификация. Люди уже смело говорят об этом, потому что данные, которые вы видите, фактически доказывают это.

Я очень хочу увидеть, что Дональд Трамп будет вести правильную, нормальную, гуманную политику в плане внешней военной политики. Но я боюсь, что к нему придут именно те ребята из так называемого глубинного государства.

Два варианта. Дональд, вы хотите остаться живым? Уже было два покушения, давай, будь немножко умнее. Либо нас слушают в плане внешней политики, или может быть еще третье покушение. Может быть, будут подобные разговоры.

Или другой разговор будет: Дональд, вы обещали сделать Америку великой. Но, чтобы Америка была великой, надо поставить Россию на колени. Надо показать Владимиру Путину, кто хозяин на земле. И, может быть, будет продолжение конфликта, к сожалению.

Но это такой пессимистический прогноз. Оптимистический прогноз, что Дональд Трамп будет вести независимую, правильную внешнюю и военную политику и договорится с Москвой. И может быть, будет мир.