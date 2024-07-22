Американский журналист: де-факто президент Байден, но реальным лидером остаётся Обама

Джон Вароли, американский политолог, бывший журналист The New York Times:

Интересный момент по поводу этих выборов в том, что люди, которые поддерживают Трампа, его действительно любят. А люди, которые поддерживают Байдена, они не то что очень его любят. Я вообще не знаю, кому Байден нравится. Мы видим, что он находится на северо-востоке, это как раз ключевой оплот демократической партии. Люди поддерживают Байдена, потому что им не нравится Трамп. С другой стороны, люди ненавидят Трампа. Почему? Потому что большая часть наших медиа, 90% – это либеральные медиа, и они постоянно критикуют Трампа. Им говорят: Трамп такой плохой, поэтому вы должны поддерживать Байдена. Например, я не поддерживаю ни Байдена, ни Трампа, я поддерживаю Кеннеди. Но я считаю, что Трампа следует уважать за то, кто его поддерживает. Байдена я не уважаю и тех, кто его поддерживает, не уважаю.

Почему демократы не могут выставить компетентного и умного кандидата? Мы знаем, почему. Не забудьте, что Байден был в Белом доме с 2009 года. Я понимаю, что де-факто президент Байден, но по факту президентом остается Обама. Продолжает проводить политику Обамы, вся либеральная машина, машина демократической партии контролируется Обамой. Они просто прикрываются Байденом.