Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины?

Александр Алесин, военный эксперт:

К сожалению, опасность велика. Ожидается новая закупка вооружений. Чтобы оправдать эти вооружения, будет обострение международной обстановки.

Александр Степанов, военный и политический эксперт:

Те кураторы, которые пытаются разжечь Третью мировую войну на Европейском театре военных действий, они предпринимают очень разноплановые шаги в рамках, опять же, гибридного противостояния, которое развязано, прежде всего, против Российской Федерации, Беларуси, нашего Союзного государства и Китая.

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Есть глубокий раскол среди консерваторов. Приблизительно половина сильно поддерживает киевский режим, и вторая половина против. И они не понимают, какой интерес представляет Украина для США.