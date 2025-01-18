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Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»

18 января 2025 18:57
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Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины?

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Александр Алесин, военный эксперт: 
К сожалению, опасность велика. Ожидается новая закупка вооружений. Чтобы оправдать эти вооружения, будет обострение международной обстановки.

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Степанов, военный и политический эксперт:
Те кураторы, которые пытаются разжечь Третью мировую войну на Европейском театре военных действий, они предпринимают очень разноплановые шаги в рамках, опять же, гибридного противостояния, которое развязано, прежде всего, против Российской Федерации, Беларуси, нашего Союзного государства и Китая.

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист: 
Есть глубокий раскол среди консерваторов. Приблизительно половина сильно поддерживает киевский режим, и вторая половина против. И они не понимают, какой интерес представляет Украина для США. 

Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Станислав Крапивник, политолог, военный эксперт, экс-офицер армии США:
В Америке Вторая мировая война называется The Good War. Хорошая война. Начали так тихо-тихо в конце 1990-х говорить, что нам нужна еще одна такая война в Европе. И к этому они 20 лет ведут европейцев.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, в 22.00.

# Александр Алесин # Джон Вароли # Александр Степанов # Надежда Сасс

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