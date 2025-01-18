Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины?
Удастся ли глобалистам спровоцировать расширение конфликта за пределы Украины?
Александр Алесин, военный эксперт:
К сожалению, опасность велика. Ожидается новая закупка вооружений. Чтобы оправдать эти вооружения, будет обострение международной обстановки.
Александр Степанов, военный и политический эксперт:
Те кураторы, которые пытаются разжечь Третью мировую войну на Европейском театре военных действий, они предпринимают очень разноплановые шаги в рамках, опять же, гибридного противостояния, которое развязано, прежде всего, против Российской Федерации, Беларуси, нашего Союзного государства и Китая.
Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:
Есть глубокий раскол среди консерваторов. Приблизительно половина сильно поддерживает киевский режим, и вторая половина против. И они не понимают, какой интерес представляет Украина для США.
Станислав Крапивник, политолог, военный эксперт, экс-офицер армии США:
В Америке Вторая мировая война называется The Good War. Хорошая война. Начали так тихо-тихо в конце 1990-х говорить, что нам нужна еще одна такая война в Европе. И к этому они 20 лет ведут европейцев.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, в 22.00.