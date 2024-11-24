Вароли: либеральная западная элита хочет Третью мировую войну

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Это либеральная элита, они хотят войну, они хотят Третью мировую войну. Современный западный либерализм – это какой-то культ смерти. Я говорю, что они фактически духовные наследники нацистов, немецких нацистов. В чем-то отличаются, понятно, но все равно главный цель, как у нацистов в 1940-е годы и как сегодня у либералов, главная задача – это поставить Россию на колени, уничтожить Россию и установить полный контроль на евроазиатском пространстве. НАТО мир понимают по-своему. Мир для них – это мировое господство. Это очень важно понимать контекст. То, что они делают, это реально повод для начала войны. По международному закону Россия имеет право объявить войну против Запада. Россия имеет на это право. Но Москва поступает мудро, очень аккуратно, потому что Россия не хочет зажечь весь мир и начать Третью мировую войну. Запад хочет.