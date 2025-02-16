Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Первое, самое главное – Вашингтон идет на переговоры только потому, что Россия победила. Мы должны говорить это четко. Российские Вооруженные силы победили против союза 50 стран. Почти 50 стран либеральных глобалистских альянсов. Это НАТО, Япония, Южная Корея, Пакистан, многие другие страны, Израиль. Все эти страны пошли против России, поддерживали киевский режим. И все равно российские Вооруженные силы победили. Трамп, вашингтонская элита понимают только силу. Они другого языка не понимают. С ними невозможно по-доброму, по-хорошему. Они только понимают жесткую силу. И только так можно с ними провести переговоры. Второй момент. Давайте не забывать, что три президента поддержали киевский режим: Обама, Трамп и Байден. Поэтому Трамп не друг Украины, он не друг украинского народа, он не друг России, понятно. Он просто друг этого режима. Это режим олигархов в Киеве.

Он абсолютно не думает об украинском народе, не думает ни о каком народе. И, как мы знаем, он настоящий американский империалист, который хочет захватить побольше территорий, когда он сможет. Но как только он видит сильного соперника, Россию, он сразу говорит: давай договоримся, давай мы с ним переговорим. Это забавно. Запад, США, Вашингтон все равно не собираются отказаться от конфликта с Россией. Будет какая-то договоренность, я надеюсь. Будет мирный процесс, будет договоренность в лучшем случае. Но все равно в глубине своей души они смотрят на Россию как на врага, как на соперника. И целый Запад хочет победить Россию, сломать Россию, разгромить Россию. Но это в целом никуда не денется, потому что это уже целая западная элита уже много сотни лет.