ЕС и США больше не союзники? Мнения экспертов

Почему Европа против мира в Украине? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, ведущая:

Можно ли констатировать, что ЕС и США более не являются союзниками?

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ:

Я думаю, что так говорить нельзя. Безусловно, евроатлантическая солидарность будет сохраняться. История знает самые различные периоды и голлизма, когда происходили схожие, на первый взгляд, процессы. Связано это с эволюцией системы международных отношений и на глобальном, и на региональном уровне. Это такие перипетии, но которые лишь подтверждают правило: англосаксонский мир все равно остается англосаксонским миром, несмотря даже на серьезные разногласия, которые периодически возникают между США и европейскими союзниками.

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по национальной безопасности:

Я хочу поддержать своего коллегу. Всем известно, что и США, и ЕС, и Великобританию связывают очень тесные и экономические связи, и они входят в один военный блок. Сказать, что мы из-за этой второй экономической войны при втором президентстве Трампа…. Разногласия есть везде, но сказать, чтобы сейчас развалилось все между данными союзниками, я думаю, это не то что преждевременно – это вообще маловероятно, что когда-либо в ближайшей перспективе случится.

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Они остаются союзниками, но такого кризиса никогда не было с 1945 года. Когда мы видим, как США открыто угрожают другому члену НАТО – захватить территорию Дании и Гренландию. Подобной ситуации никогда не было. Это просто говорить про уровень людей в Белом доме, что они готовы угрожать даже союзникам. У Америки нет союзников, но есть вассалы и враги. Третьей категории стран нет. И сейчас европейцы понимают это. Это Америка без маски. Надо действительно сказать «спасибо» Дональду Трампу за то, что он честно поступает.