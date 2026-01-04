Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства

Роботы будут собирать и не только белорусские телевизоры, а еще и холодильники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Переместимся на «Атлант», где монтируют новую линию по производству морозильных лари, проще говоря, горизонтальных морозилок.

Выпускать планируют восемь моделей различных размеров. Собирать холодильное оборудование будут при помощи роботов, что позволит оптимизировать трудовые ресурсы. В новом цеху вместо 120 сотрудников будут заняты всего 35, что несомненно сделает производство более эффективным.

Дмитрий Соколовский, начальник научно-технического центра ЗАО «Атлант»:

Участок создан и спроектирован с учетом максимальной автоматизации всех процессов. Здесь есть две линии автоматические по изготовлению наружного внутреннего корпуса. Потом идут заполнение теплоизоляцией промежутков, испытания и сдача на склад готовой продукции. – То есть получается полный цикл? – Да, полный цикл. Мы подаем сюда заготовки металла и требуемую комплектацию, а все остальное в автоматическом режиме изготавливается, собирается. Люди выполняют только контрольные операции, наладочные и обеспечивают подачу комплектующих.

На «Атланте» уже есть примеры автоматизированных операций, к примеру, как изготовление отдельных деталей или установка их на конвейер. Однако полная роботизированная линия будет запущена здесь впервые. В реализации этого проекта белорусскому предприятию оказывают содействие китайские партнеры. Сотрудничество охватывает все этапы – от обсуждения конструкции изделия до поиска оптимальных технологических решений. Одна из основных задач – интеграция нового оборудования в существующий корпус с минимальным объемом строительных работ.