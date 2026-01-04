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Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства

04 января 2026 16:58
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Роботы будут собирать и не только белорусские телевизоры, а еще и холодильники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Переместимся на «Атлант», где монтируют новую линию по производству морозильных лари, проще говоря, горизонтальных морозилок.

Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства-2

Выпускать планируют восемь моделей различных размеров. Собирать холодильное оборудование будут при помощи роботов, что позволит оптимизировать трудовые ресурсы. В новом цеху вместо 120 сотрудников будут заняты всего 35, что несомненно сделает производство более эффективным. 

Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства-4

Дмитрий Соколовский, начальник научно-технического центра ЗАО «Атлант»:
Участок создан и спроектирован с учетом максимальной автоматизации всех процессов. Здесь есть две линии автоматические по изготовлению наружного внутреннего корпуса. Потом идут заполнение теплоизоляцией промежутков, испытания и сдача на склад готовой продукции. 

То есть получается полный цикл?

Да, полный цикл. Мы подаем сюда заготовки металла и требуемую комплектацию, а все остальное в автоматическом режиме изготавливается, собирается. Люди выполняют только контрольные операции, наладочные и обеспечивают подачу комплектующих.

Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства-6

На «Атланте» уже есть примеры автоматизированных операций, к примеру, как изготовление отдельных деталей или установка их на конвейер. Однако полная роботизированная линия будет запущена здесь впервые. 

В реализации этого проекта белорусскому предприятию оказывают содействие китайские партнеры. Сотрудничество охватывает все этапы – от обсуждения конструкции изделия до поиска оптимальных технологических решений. Одна из основных задач – интеграция нового оборудования в существующий корпус с минимальным объемом строительных работ.

Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства-8

Сергей Кезик, начальник участка отдела главного механика ЗАО «Атлант»:
Мы уже заканчиваем монтаж, монтируем последние посты оборудованием. Порядка 95 % работ уже выполнено. Устанавливаем окончательно посты загрузки и ведем пусконаладку. Пусконаладочные работы идут.

Первую промышленную партию инновационных морозильных ларей планируют выпустить в начале года, а весной новые модели уже появятся в продаже. Около 20 % продукции будет направлено на внутренний рынок. Есть большой спрос в России и Казахстане.

# производство # ЗАО «Атлант» # Дмитрий Соколовский # Сергей Кезик

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