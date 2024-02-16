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Генеральный директор ЗАО «Атлант»: у нас сегодня качество значительно лучше, чем в советское время

16 февраля 2024 19:00
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История любого белорусского завода – это история современного периода нашей государственности.

Генеральный директор ЗАО «Атлант»: у нас сегодня качество значительно лучше, чем в советское время-1

Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант»:
У нас сегодня качество значительно лучше советского времени, потому что материалы, которые используются, уже совершенно другого уровня. Те же пластики, которые были в советское время, не идут ни в какое сравнение. Мы, наверное, остались единственные на рынке, кто срок использования своего продукта обозначает как 10 лет.

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Генеральный директор ЗАО «Атлант»: у нас сегодня качество значительно лучше, чем в советское время-4

А ведь надо понимать и гордиться. Беспрецедентные санкции не подрезали крылья белорусской промышленности, не подкосили ноги наших Атлантов. Теперь время создания своего станкостроения.

Дмитрий Соколовский:
Станкостроение – это общее название. Если непосредственно об изготовлении технологического оборудования, то это оборудование по переработке пластмасс. Мы сами используем термопластавтоматы собственного производства с различным усилием запирания. Мы их реализуем и другим предприятиям, министерствам Беларуси и России. Это законченный цикл.

Генеральный директор ЗАО «Атлант»: у нас сегодня качество значительно лучше, чем в советское время-7

Приоритеты, конечно, немного меняются. Если раньше юбилейные холодильники дарили своим передовикам производства, то сейчас помогают социальным учреждениям. Сердца у Атлантов и стальных опор экономики по-прежнему по-белорусски открытые, как и двери заводских проходных для молодежи.

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# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Соколовский # Евгений Пустовой

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