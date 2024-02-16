Генеральный директор ЗАО «Атлант»: у нас сегодня качество значительно лучше, чем в советское время

История любого белорусского завода – это история современного периода нашей государственности.
История любого белорусского завода – это история современного периода нашей государственности.
Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант»:
У нас сегодня качество значительно лучше советского времени, потому что материалы, которые используются, уже совершенно другого уровня. Те же пластики, которые были в советское время, не идут ни в какое сравнение. Мы, наверное, остались единственные на рынке, кто срок использования своего продукта обозначает как 10 лет.
Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времен СССР – подробности.
А ведь надо понимать и гордиться. Беспрецедентные санкции не подрезали крылья белорусской промышленности, не подкосили ноги наших Атлантов. Теперь время создания своего станкостроения.
Дмитрий Соколовский:
Станкостроение – это общее название. Если непосредственно об изготовлении технологического оборудования, то это оборудование по переработке пластмасс. Мы сами используем термопластавтоматы собственного производства с различным усилием запирания. Мы их реализуем и другим предприятиям, министерствам Беларуси и России. Это законченный цикл.
Приоритеты, конечно, немного меняются. Если раньше юбилейные холодильники дарили своим передовикам производства, то сейчас помогают социальным учреждениям. Сердца у Атлантов и стальных опор экономики по-прежнему по-белорусски открытые, как и двери заводских проходных для молодежи.
«Касками не стучал». Вот почему жлобинские металлурги даже не собирались поддерживать протесты в 2020-м (читать здесь).