Дмитрий Кузьмин заработал 10-й результативный балл в сезоне АХЛ

В одном из матчей Американской хоккейной лиги друг против друга сыграли два земляка – «Рокфорд» Дмитрия Кузьмина на домашнем льду взял верх над «Сан-Диего» Егора Сидорова – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский защитник победителей отличился ассистентским баллом под занавес основного времени, когда его команда забросила решающую шайбу и вырвала викторию. Кроме того, Кузьмин исполнил один бросок в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности +1. Со старта сезона на его счету 10 очков.

Отечественный нападающий проигравших один раз угрожал неприятельским владениям и записал -1 в графу полезности. В текущем розыгрыше у Сидорова 25 баллов.