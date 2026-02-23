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Дмитрий Кузьмин заработал 10-й результативный балл в сезоне АХЛ

23 февраля 2026 18:18
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В одном из матчей Американской хоккейной лиги друг против друга сыграли два земляка – «Рокфорд» Дмитрия Кузьмина на домашнем льду взял верх над «Сан-Диего» Егора Сидорова – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский защитник победителей отличился ассистентским баллом под занавес основного времени, когда его команда забросила решающую шайбу и вырвала викторию. Кроме того, Кузьмин исполнил один бросок в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности +1. Со старта сезона на его счету 10 очков.

Отечественный нападающий проигравших один раз угрожал неприятельским владениям и записал -1 в графу полезности. В текущем розыгрыше у Сидорова 25 баллов.

# Хоккей

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