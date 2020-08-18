Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте». Что происходило на заводе, отвечает гендиректор

У проходной завода собралось несколько десятков человек. Причем сотрудников самого предприятия среди них единицы. Остальные участники «действа» намеревались выступить в поддержку заводчан. Директор попытался разъяснить ситуацию, но конструктивного диалога не вышло. Пришедшие были явно настроены на дестабилизацию ситуации.

Последние дни интернет-каналы пестрят фейками о якобы масштабных забастовках на предприятиях. Очередное подтверждение того, кто и как раскачивает ситуацию и пытается убедить заводчан принять участие в стачках, пришло с «Атланта».

Дмитрий Соколовский, гендиректор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:

Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте» и дестабилизировать производственный процесс. Мы получили информацию, что к двум часам здесь будут собираться люди какие-то. С двух часов мы наблюдали за развитием ситуации. Это были люди, не связанные с заводом холодильников. Были несколько человек, которые в прошлом работали на предприятии. Основной вопрос – это развернутые плакаты и призывы к забастовке.

Опять же, меня очень удивила откровенная ложь, потому что первое, что появилось в Telegram, – это то, что генеральный директор тут пытается всех разогнать. Совершенно спокойно вышел, указал только, что находится на территории предприятия и необходимо соблюдать соответствующие правила. Если были какие-то вопросы, касающиеся производства, я на них отвечал.

К сожалению, все свелось к шельмованию продукции «Атланта» и самого предприятия. И терминология, которая применялась к людям, которые шли на работу: «Вы рабы или вы не рабы?». Что, с моей точки зрения, крайне неприемлемо.

Интересным моментом было, что среди митингующих было несколько бывших работников завода «Атлант», которые покинули нас 7-10 лет назад. Часть их реплик сводилась к тому, что на «Атланте» ужасные условия работы и, в принципе, и сегодня мы держим людей в цехах и не даем им выходить.

Мы организовали для нескольких человек посещение цехов в рабочее время. Они вышли оттуда, в принципе, убедившись в том, что предприятие работает и действительно все заняты производственным процессом.

И скажу свое личное мнение. Конечно, люди, которые вроде как ратуют за демократию, но при этом сегодняшние вот эти все действия и призывы, что мы завтра придем и продолжим давить на «Атлант» – они показывают, что в данном случае не приемлется никакая альтернативная точка зрения, даже на собственный производственный процесс.