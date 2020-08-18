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Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте». Что происходило на заводе, отвечает гендиректор

18 августа 2020 08:47
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Новости Беларуси. Производственный процесс на предприятии «Атлант» пытались сорвать и дестабилизировать. Об этом заявил директор холдинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте». Что происходило на заводе, отвечает гендиректор-1

Последние дни интернет-каналы пестрят фейками о якобы масштабных забастовках на предприятиях. Очередное подтверждение того, кто и как раскачивает ситуацию и пытается убедить заводчан принять участие в стачках, пришло с «Атланта».

У проходной завода собралось несколько десятков человек. Причем сотрудников самого предприятия среди них единицы. Остальные участники «действа» намеревались выступить в поддержку заводчан. Директор попытался разъяснить ситуацию, но конструктивного диалога не вышло. Пришедшие были явно настроены на дестабилизацию ситуации.

Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте». Что происходило на заводе, отвечает гендиректор-4

Дмитрий Соколовский, гендиректор ЗАО «Атлант» директор Минского завода холодильников:
Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте» и дестабилизировать производственный процесс. Мы получили информацию, что к двум часам здесь будут собираться люди какие-то. С двух часов мы наблюдали за развитием ситуации. Это были люди, не связанные с заводом холодильников. Были несколько человек, которые в прошлом работали на предприятии. Основной вопрос это развернутые плакаты и призывы к забастовке.

Опять же, меня очень удивила откровенная ложь, потому что первое, что появилось в Telegram, – это то, что генеральный директор тут пытается всех разогнать. Совершенно спокойно вышел, указал только, что находится на территории предприятия и необходимо соблюдать соответствующие правила. Если были какие-то вопросы, касающиеся производства, я на них отвечал.

К сожалению, все свелось к шельмованию продукции «Атланта» и самого предприятия. И терминология, которая применялась к людям, которые шли на работу: «Вы рабы или вы не рабы?». Что, с моей точки зрения, крайне неприемлемо.

Интересным моментом было, что среди митингующих было несколько бывших работников завода «Атлант», которые покинули нас 7-10 лет назад. Часть их реплик сводилась к тому, что на «Атланте» ужасные условия работы и, в принципе, и сегодня мы держим людей в цехах и не даем им выходить.

Мы организовали для нескольких человек посещение цехов в рабочее время. Они вышли оттуда, в принципе, убедившись в том, что предприятие работает и действительно все заняты производственным процессом.

И скажу свое личное мнение. Конечно, люди, которые вроде как ратуют за демократию, но при этом сегодняшние вот эти все действия и призывы, что мы завтра придем и продолжим давить на «Атлант» – они показывают, что в данном случае не приемлется никакая альтернативная точка зрения, даже на собственный производственный процесс.

Попытка была действительно раскачать ситуацию на «Атланте». Что происходило на заводе, отвечает гендиректор-7

Директор предприятия призвал сотрудников и «сочувствующих» не мешать производству и не впутывать холдинг в политические распри. Летом бытовая техника особенно востребована на рынках, поэтому от работы завода в сезон напрямую зависит заработная плата и благосостояние сотрудников.

# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Соколовский # Фотофакт

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