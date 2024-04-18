Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Белорусские домохозяйки постарше, конечно, помнят такую картину. И уж точно говорят о ней без ностальгии. Ведь чтобы купить палку вожделенной колбасы, порой, нужно было отстоять многочасовую очередь. А она нередко завершалась настоящим штурмом магазина. Пустые полки и тотальный дефицит – время, которое позже назовут лихими 1990-ми. Время, когда ежедневный вопрос «Что положить в холодильник?» нередко оставался без очевидного ответа.

Руслан Барановский, заместитель генерального директора предприятия по выпуску бытовой техники:

Люди думали о том, что положить в холодильник. Если брать сейчас период наш, то проблема, чтобы холодильник сочетался с интерьером, мебелью, радовал и был элементом дизайна. Понимаете, насколько мы шагнули за этот период в развитии и потеряли восприятие этих эмоций. Мы не помним, не хотим, не желаем, порой даже нервничаем, когда эти времена вспоминают. Из опыта общения с потребителем: вписать в кухню второй холодильник – в хит-параде это еще не первое место. Просматривают спальни, коридоры.

Но вопрос не только в том, как разместить холодильники в квартире. Куда актуальнее – вписать технику в систему умного дома. То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня уже ближайшая реальность. И в этом смысле искусственный интеллект нам точно друг.