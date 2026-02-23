Завершилась выставка «Моя Беларусь» – как прошло одно из самых масштабных мероприятий страны

Выставка «Моя Беларусь» завершила свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая экспозиция стартовала символично – в день важнейшего события политического календаря белорусов. Тогда в Минске началось второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Первыми гостями Минского международного выставочного центра «БелЭкспо» стали делегаты ВНС. На такой яркой ноте более 8 недель экспозиция принимала посетителей с разных уголков и не только. Как это было? Расскажет Влада Родовская.

30 тысяч квадратных метров, 11 тематических зон, иммерсионные технологии, виртуальные активности и стенды – это выставка «Моя Беларусь», которая уже не первый год выходит за рамки представлений о том, как может выглядеть экспозиция. Здесь представлено все: от традиций белорусского прошлого до инноваций будущего.

Мы уже второй год приезжаем всей семьей. Очень интересно детям показать, что есть у нас в стране, насколько развивается все, насколько это круто.

Очень интересно. Я уже приезжал и решил привести, сына жену, чтобы показать тоже. Все понравилось, как ребенку. Сидишь и удивляешься. Вроде бы все знаешь, но как будто в первый раз видишь. Достижения Беларуси в одном пространстве и в современной упаковке. Масштабный проект завоевал любовь публики: с начала работы выставку посетили около 452 тысяч человек – побит прошлогодний рекорд. Более 8 недель жители и гости нашей страны заново знакомились с историей Беларуси и изучали возможности инновационных технологий.

Влада Родовская, корреспондент:

Например, возле этого тренажера всегда собиралась очередь желающих, кто хотел поуправлять боевым беспилотником. С помощью джойстика можно контролировать траекторию полета, исследовать местность, а также облетать препятствия. К слову, именно на этом оборудовании проходят реальное обучение офицеры и курсанты.

Успехи Беларуси в самых разных сферах: от машиностроения до медицины организации представляли в современном стиле. В этом году удивляли посетителей большим количеством интерактива, который интересен как детям, так и взрослым. В течение двух месяцев в пространстве Минского международного выставочного центра играла музыка – в зоне культурных проектов выступило более 133 творческих коллективов, состоялось 65 ярких мероприятий. Взглянуть на масштабное событие приезжали люди с разных уголков страны. Два временных автобусных маршрута, созданных для тех, кто хотел посетить выставку, с 19 декабря совершили более 6 тысяч рейсов.

Виктория Агафонова, заместитель директора по выставочной деятельности Национального выставочного центра «БелЭкспо»:

Все организаторы подошли очень внимательно к подготовке экспозиций. Безусловно, культурно-туристический потенциал никого не оставил равнодушными, потому что каждая область, каждый регион постарался завлечь к себе в гости максимальное количество людей. Наука и инновации, умное земледелие. Да в принципе у всех было что посмотреть и о чем рассказать.