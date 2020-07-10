Президент Беларуси о работе «Атланта» в период пандемии: «Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы ЗАО «Атлант» в период пандемии.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 10 июля, посещая предприятие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Яркий тому пример – «Атлант», что в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты и ими надо воспользоваться.

Как доложили Президенту, в 2020 году предприятие оказалось в непростой ситуации, связанной с введением ограничений на внешних рынках из-за пандемии. Тем не менее службы закупки и логистики смогли в этих непростых условиях обеспечить производство материалами и комплектующими, не допущено простоев. Кроме того, сделана ставка на продажи через интернет.

Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:

Так как мы не остановились в это время, то в этих условиях мы оказались единственным производителем, который производил холодильники и стиральные машины на нашем рынке. Поэтому мы смогли удовлетворить возросший спрос, установили именно в марте 2020 года рекорд по продажам. Мы продали 90 тысяч холодильников. За все 60 лет истории «Атланта» в марте 90 тысяч не продавали.

После марта «Атлант» также активно реализует технику.

Все принятые меры позволили по итогам шести месяцев 2020 года выйти на рентабельность продаж 2,4%, предприятие чувствует себя уверенно и рассчитывает закончить год с положительными показателями.

Александр Лукашенко:

За это – молодцы! Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других. Я же говорил, что, когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Если руководители развернулись вовремя.