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Новости по тегу #Дмитрий Парков

БКМ запускает в производство пригородные электробусы – в чём их особенность?
28 сентября 2025 18:02

БКМ запускает в производство пригородные электробусы – в чём их особенность?

Аналогов нет – «Белкоммунмаш» разрабатывает новые модели техники
29 ноября 2024 17:29

Аналогов нет – «Белкоммунмаш» разрабатывает новые модели техники

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?
04 апреля 2024 16:10

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?
04 апреля 2024 16:03

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?

Он просто напичкан современной техникой. Как выглядит первый белорусский электрогрузовик и в чём его удобство?
16 февраля 2022 18:34

Он просто напичкан современной техникой. Как выглядит первый белорусский электрогрузовик и в чём его удобство?

Без подзарядки проехать город вдоль и поперёк. Возможности пассажирского электротранспорта в Беларуси
27 июля 2020 18:29

Без подзарядки проехать город вдоль и поперёк. Возможности пассажирского электротранспорта в Беларуси

Беспилотный грузовик и манёвренный для узких улочек Батуми: какой электротранспорт создают на «Белкоммунмаше»
25 июля 2020 10:35

Беспилотный грузовик и манёвренный для узких улочек Батуми: какой электротранспорт создают на «Белкоммунмаше»

«Чтобы граждане не брали с собой объемные сумки». Как обеспечивают безопасность во время выборов в местные Советы
13 февраля 2018 07:23

«Чтобы граждане не брали с собой объемные сумки». Как обеспечивают безопасность во время выборов в местные Советы

Губернатор Пензенской области: Комфорт-качество-цена – вот составляющие, которые побуждают нас ехать в Беларусь
06 июня 2017 18:03

Губернатор Пензенской области: Комфорт-качество-цена – вот составляющие, которые побуждают нас ехать в Беларусь

Электробус – зелёный транспорт 21 века: электрический транспорт появится к концу года в Минске
14 июня 2016 10:57

Электробус – зелёный транспорт 21 века: электрический транспорт появится к концу года в Минске