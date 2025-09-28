Новости по тегу #Дмитрий Парков

«Раньше пригородного электротранспорта мы не выпускали. Там будут установлены сидения повышенной комфортности, там будет уже снято ограничение, определенное по скорости движения. Скорость движения будет до 90 км в час».
За более чем полувековую историю «Белкоммунмаш» из небольшого предприятия по ремонту трамваев и троллейбусов превратился в одного из крупнейших поставщиков городского электрического транспорта на всем постсоветском пространстве.
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