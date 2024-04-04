С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?
В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Белорусские электрические машины сегодня умеют многое. Например, троллейбусы, которые большую часть пути едут без подпитки от проводов. И это тоже знак нашего качества.
Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора BKM Holding по производству:
Сегодня батареи мы производим сами, устанавливаем на наши транспортные средства. Сегодня заказчик хочет видеть современный вид транспортного средства, который позволяет использовать действующую инфраструктуру и в то же время чтобы не понести дополнительных затрат для того, чтобы эксплуатировать такой вид транспорта. Поэтому наиболее востребованная сегодня на рынке модель – именно троллейбус с автономным ходом, который мы в различных вариантах, компоновках предлагаем нашим покупателям. Включает в себя самые передовые, в том числе мировые разработки, которые созданы нашими инженерами на нашем предприятии и по праву занимают достойное место в нашей линейке.
Как и все то, что создано для комфортной и безопасной поездки. Белорусский электротранспорт – это по-настоящему умная техника: и для водителя, и для пассажира.
Сергей Карасюк, заместитель главного конструктора научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш»:
Сейчас транспорт «Белкоммунмаш» – это уже, не побоюсь этого слова, целая «дискотека», потому что для пассажиров созданы все условия. В троллейбусе, электробусе, трамвае присутствует уже мультимедийная система, в которую непосредственно уже сами депо загружают видеоконтент. Присутствуют USB-розетки. Для безопасности движения устанавливаются такие системы, как бдительность за контролем водителя, что позволяет машине самой принять решение в случае плохого самочувствия водителя приостановиться – водитель может отвлечься, посмотреть вправо-влево, вверх-вниз, на пассажира обратить внимание. Камера будет это фиксировать, и у водителя на дисплее будет возникать предупреждающее значение, что он должен нажать на ту или иную клавишу, чтобы подтвердить свое бодрствование.
Виктор Дюбанов, водитель-испытатель BKM Holding:
Нужно понимать, что это транспорт, который тоже умеет думать. Его обмануть невозможно, потому что все системы заточены на безопасность. Закрытие двери – задержка специально, чтобы водитель не мог это сделать целенаправленно – зажать кого-то. То есть все равно задержка идет. То есть машина сама думает, что нельзя так делать. Какие-то функции специально под заказчика делаются. Машина может «присесть», позволив пожилому человеку зайти спокойно, то есть все зависит от уровня подготовленности водителя.
И в этом смысле минская техника – настоящий «швейцарский нож», где набор дополнительных опций может быть разным.
Александр Казакевич, заместитель генерального директора BKM Holding по маркетингу и продажам БКМ:
Мы, естественно, учитываем требования заказчиков, которые ориентированы на пассажиров. Соответственно, каждый проект в части комфорта пассажиров, можно сказать, достаточно уникален.
Один из премиальных рынков для пассажирского электротранспорта – это, например, Санкт-Петербург. Всегда при передаче техники в этот город очень много требований, дополнительных согласований по технике, начиная от размещения просто информационных табличек, надписей шрифта Брайля, заканчивая, например, тем, из каких материалов должна быть изготовлена обивка салона.
Юрий Иванов, начальник управления главного технолога BKM Holding:
Цветовая гамма согласовывается с заказчиком, мы можем предложить ему подходящие решения, если есть спорные моменты. Но чаще всего, если заказчик сказал: «Я хочу троллейбус фиолетового цвета», значит будет фиолетового цвета. Желание заказчика – закон.
Кто не успел, тот опоздал. Это железное правило мирового рынка твердо усвоил и минский производитель электротранспорта. А потому здесь уже задумываются об использовании солнечных батарей и беспилотных машинах для города.
Тарас Мурог, генеральный директор BKM Holding:
И трамвай, и троллейбус готовы для подключения систем беспилотного вождения. Осталось установить эту систему. Как и во многих странах, звучит вопрос о юридических тонкостях использования этой системы. Если на трамвае реализовать ее проще (у него выделенное полотно), фактически система первого-второго уровней может быть реализована без проблем. Но все-таки на транспорте, который не идет на выделенной колее, а идет на дорогах общего пользования, вопрос немного другой – технически мы готовы.
Читайте также:
«Чтобы могли безопасно ехать». Как оборудованы белорусские школьные автобусы?
«Как «Айфон», только на колесах». С чего начиналось производство белорусского транспорта и чем уникален наш трамвай?
«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?