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С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?

04 апреля 2024 16:10
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В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Белорусские электрические машины сегодня умеют многое. Например, троллейбусы, которые большую часть пути едут без подпитки от проводов. И это тоже знак нашего качества. 

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?-1

Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора BKM Holding по производству:
Сегодня батареи мы производим сами, устанавливаем на наши транспортные средства. Сегодня заказчик хочет видеть современный вид транспортного средства, который позволяет использовать действующую инфраструктуру и в то же время чтобы не понести дополнительных затрат для того, чтобы эксплуатировать такой вид транспорта. Поэтому наиболее востребованная сегодня на рынке модель – именно троллейбус с автономным ходом, который мы в различных вариантах, компоновках предлагаем нашим покупателям. Включает в себя самые передовые, в том числе мировые разработки, которые созданы нашими инженерами на нашем предприятии и по праву занимают достойное место в нашей линейке.

Как и все то, что создано для комфортной и безопасной поездки. Белорусский электротранспорт – это по-настоящему умная техника: и для водителя, и для пассажира.

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?-3

Сергей Карасюк, заместитель главного конструктора научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш»:
Сейчас транспорт «Белкоммунмаш» – это уже, не побоюсь этого слова, целая «дискотека», потому что для пассажиров созданы все условия. В троллейбусе, электробусе, трамвае присутствует уже мультимедийная система, в которую непосредственно уже сами депо загружают видеоконтент. Присутствуют USB-розетки. Для безопасности движения устанавливаются такие системы, как бдительность за контролем водителя, что позволяет машине самой принять решение в случае плохого самочувствия водителя приостановиться – водитель может отвлечься, посмотреть вправо-влево, вверх-вниз, на пассажира обратить внимание. Камера будет это фиксировать, и у водителя на дисплее будет возникать предупреждающее значение, что он должен нажать на ту или иную клавишу, чтобы подтвердить свое бодрствование.

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?-5

Виктор Дюбанов, водитель-испытатель BKM Holding:
Нужно понимать, что это транспорт, который тоже умеет думать. Его обмануть невозможно, потому что все системы заточены на безопасность. Закрытие двери – задержка специально, чтобы водитель не мог это сделать целенаправленно – зажать кого-то. То есть все равно задержка идет. То есть машина сама думает, что нельзя так делать. Какие-то функции специально под заказчика делаются. Машина может «присесть», позволив пожилому человеку зайти спокойно, то есть все зависит от уровня подготовленности водителя.

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?-7

И в этом смысле минская техника – настоящий «швейцарский нож», где набор дополнительных опций может быть разным.

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?-9

Александр Казакевич, заместитель генерального директора BKM Holding по маркетингу и продажам БКМ:
Мы, естественно, учитываем требования заказчиков, которые ориентированы на пассажиров. Соответственно, каждый проект в части комфорта пассажиров, можно сказать, достаточно уникален.

Один из премиальных рынков для пассажирского электротранспорта – это, например, Санкт-Петербург. Всегда при передаче техники в этот город очень много требований, дополнительных согласований по технике, начиная от размещения просто информационных табличек, надписей шрифта Брайля, заканчивая, например, тем, из каких материалов должна быть изготовлена обивка салона.

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?-11

Юрий Иванов, начальник управления главного технолога BKM Holding:
Цветовая гамма согласовывается с заказчиком, мы можем предложить ему подходящие решения, если есть спорные моменты. Но чаще всего, если заказчик сказал: «Я хочу троллейбус фиолетового цвета», значит будет фиолетового цвета. Желание заказчика – закон.

Кто не успел, тот опоздал. Это железное правило мирового рынка твердо усвоил и минский производитель электротранспорта. А потому здесь уже задумываются об использовании солнечных батарей и беспилотных машинах для города. 

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?-13

Тарас Мурог, генеральный директор BKM Holding:
И трамвай, и троллейбус готовы для подключения систем беспилотного вождения. Осталось установить эту систему. Как и во многих странах, звучит вопрос о юридических тонкостях использования этой системы. Если на трамвае реализовать ее проще (у него выделенное полотно), фактически система первого-второго уровней может быть реализована без проблем. Но все-таки на транспорте, который не идет на выделенной колее, а идет на дорогах общего пользования, вопрос немного другой – технически мы готовы.

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# Транспорт Беларуси # Дмитрий Парков # Александр Казакевич # Тарас Мурог

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