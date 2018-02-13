«Чтобы граждане не брали с собой объемные сумки». Как обеспечивают безопасность во время выборов в местные Советы

Новости Беларуси. Избирательные участки полностью готовы к работе. Установлены кабинки, урны для бюллетеней, уточнены списки избирателей, каждому выслано приглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Избирательные участки полностью готовы к работе. Установлены кабинки, урны для бюллетеней, уточнены списки избирателей, каждому выслано приглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а для граждан Российской Федерации — вид на жительство. Особое внимание безопасности избирателей. На каждом участке во время досрочного голосования и в основной день выборов будут дежурить сотрудники милиции.
Дмитрий Парков, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома:
Налажено взаимодействие с избирательными комиссиями. Единственное, хотел бы попросить наших граждан, чтобы они не брали с собой объемные сумки, чтобы лишний раз не останавливать их, а чтобы они могли спокойно прийти на избирательный участок и проголосовать.
В списки для голосования на выборах депутатов местных Советов вошли почти 7 миллионов избирателей. Напомним, основной день выборов в местные Советы депутатов назначен на 18 февраля.