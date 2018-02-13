«Чтобы граждане не брали с собой объемные сумки». Как обеспечивают безопасность во время выборов в местные Советы

С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а для граждан Российской Федерации — вид на жительство. Особое внимание безопасности избирателей. На каждом участке во время досрочного голосования и в основной день выборов будут дежурить сотрудники милиции.

Дмитрий Парков, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома:

Налажено взаимодействие с избирательными комиссиями. Единственное, хотел бы попросить наших граждан, чтобы они не брали с собой объемные сумки, чтобы лишний раз не останавливать их, а чтобы они могли спокойно прийти на избирательный участок и проголосовать.