Губернатор Пензенской области: Комфорт-качество-цена – вот составляющие, которые побуждают нас ехать в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь активно развивает сотрудничество с российскими регионами. Пензенская область планирует открыть производство картофельного крахмала с использованием белорусских технологий, строительных и проектных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 6 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором Иваном Белозерцевым. Совместных проектов может быть еще больше. Например, локомотивом сотрудничества вполне может стать промышленная сфера. Между тем, есть возможности для роста товарооборота. И на этом сегодня стороны остановились подробно.

Пензенская область расположилась в европейской части России, а с точки зрения экономики может похвастаться своим аграрным и промышленным сектором. Климат в регионе такой, что с успехом позволяет выращивать зерно, подсолнечник, сахарную свеклу, да и много чего еще. Так что область – крупный производитель продуктов питания, который практически полностью обеспечивает потребности своего населения. В последние годы агрокомплекс работает стабильно с прибылью. Средняя зарплата здесь одна из самых высоких в округе, в том числе и благодаря инновационным инвестпроектам. Гости изъявили желание познакомится белорусскими хозяйствами: о наших успехах наслышаны. В программе – посещение агрокомбината «Снов». На встрече Президента с губернатором обсуждали возможный обмен опытом и возможные кооперационные связи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем. Даже если нам это порой невыгодно и мы создаем конкурентные производства. Я думаю, что наших рынков здесь, а в перспективе – мировых рынков, по продуктам питания, одежде, да и по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Поэтому вы на нас можете рассчитывать. Пензенская область намерена организовать производство картофельного крахмала. Пригодятся и белорусские технологии, и наши строительные, проектные услуги. В этой российской области высок промышленный потенциал. На отрасль приходится 25 % валового регионального продукта. Общие промышленные традиции открывают совместные перспективы. В Пензенской области успешно работают многие дилеры наших предприятий, в том числе производителей техники, продуктов народного потребления.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Белорусскими лифтами в Пензенской области заинтересовались несколько лет назад. Привлекло соотношение цена-качество. Договаривались об увеличении поставок и совместном производстве. Сборочное предприятие зарегистрировали, однако в настоящее время оно приостановлено. Причина – экономическая нецелесообразность. Для успешного запуска совместному проекту нужен рестарт. Обратил внимание на это сегодня и Президент Беларуси. Лифтовое оборудование периодически требует замены, так что спрос на него будет всегда. Александр Лукашенко:

Учитывая то, что Россия серьезно занимается модернизацией жилищного комплекса, реновацией, где-то что-то сносите, строите, без лифтов не обойтись. Мы это видим и по другим регионам, где мы создали совместное производство по производству лифтов в России. Спрос приличный. Поэтому, я думаю, Иван Александрович, пусть бы и наши, и ваши специалисты подразобрались, может, у вас будет возможность поддержать это производство. Оно вам пригодится.

Беларусь предлагает партнерам опыт своих строителей. Разумеется, транспорт. Познакомится с пассажирской техникой делегация сегодня отправилась на «Белкоммунмаш». Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области (Россия):

В свое время приобретали троллейбусы производства Беларуси. Сегодня мы вкладываем средства в развитие транспорта на газомоторном топливе. Комфорт-качество-цена – вот эти три составляющие, которые побуждают нас ехать в Беларусь. Присмотреться гостям из российского региона предложили и к самой актуальной модели – электробусу. Транспорт будущего потенциальных покупателей заинтересовал.