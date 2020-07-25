Беспилотный грузовик и манёвренный для узких улочек Батуми: какой электротранспорт создают на «Белкоммунмаше»

То, что еще 25 лет назад казалось фантастикой, сегодня реальность которая работает на комфорт минчан, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
То, что еще 25 лет назад казалось фантастикой, сегодня реальность которая работает на комфорт минчан, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Жёлтый электробус стал брендом Минска. Современный, удобный и, главное, экономичный транспорт создают минчане.
Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор предприятия:
Завод открылся в 73-м году, занимался ремонтом троллейбусов и трамвайных вагонов, которые эксплуатировались в БССР и Украине, и в ближайших областях Российской Федерации. Два раза кнам приезжал Президент: в 1995 году и 2009.
«Белкоммунммаш» – одно из успешных столичных предприятий, которое диктует моду на экологичный транспорт на всём постсоветском пространстве и не только. Сейчас. Но в начале 90-ых перспективы у заводчан были туманными.
Александр Хотько, сотрудник НТПЦ «Белкоммунмаш»:
В 90-ых у нас была проблема. Старые рабочие, которые сейчас работают – они уже тут более 30 лет. И это надежные люди, которые не испугались всех этих трудностей, которые с заводом приключились и продолжали дальше работать, воспитывать новые кадры. Когдамы пришли сюда, здесь была больше мастерская. Это был ремонтно-механический завод, который занимался исключительно ремонтом. Посравнению с тем, что сейчас, это было небо и земля. Тут положили новые полы, сделали 3-разовую уборку, как в поликлинике. Всё стало чисто, светло. Наладили выпуск не ремонтных машин, а новых машин. Завод очень сильно рванул. Поэтому мы и держимся за предприятие.
Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора по производству НТПЦ «Белкоммунмаш»:
Когда я приходил на предприятие и то, что мы имеем сейчас, конечно, это две большие разницы. Были старые цеха, не было вот таких красивых наливных полов, устаревшее оборудование. Большой путь за эти 17 лет предприятие прошло. Здесь комфортно находиться в сборочном цехе – сухо, тепло, красиво, уютно.
Олег Быцко:
Ключевой момент – это решение по строительству атомной станции, которое дало толчок к развитию электротранспорта. Это, конечно, серьезное подспорье для работы нашего предприятия и многих других предприятий Республики Беларусь.
Экотранспорт должен полюбиться не только пассажирам, но и автомобилистам. Сотни электрозаправок – только начало.
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Дмитрий Парков:
Вот стоят троллейбусы для Украины, для нашего совместного предприятия, которое находится в городе Луцк. Там будет произведена досборка и отправка к конечному заказчику в Житомир. Кстати, контракт мы подписали на Форуме регионов Украины и Беларуси в присутствии двух глав государств. Дальше вот у нас стоит проект для Грузии, для Батуми. Это электробусы 9-метровые. Это одна из наших новейших разработок с быстрой зарядкой. Что здесь нового? Это стопроцентно низкий пол, подворачиваемая задняя ось плюс независимая передняя подвеска, что позволяет маневрировать на узких улицах. На конвейере у нас мы собираем одновременно 21 машину. 5-6 регионов – мы параллельно технику делаем, чтобы никого не обидеть.
О минских электробусах знают за тысячи километров от столицы. Теперь время побороться за «место под солнцем» с мировыми промышленными гигантами. И минчанам есть что предложить.
Олег Быцко:
На этом электробусе для удобства водителя мы установили мульти-руль, применен ЖКИ-дисплей, на который выводится основная информация. Что касается салона, то здесь мы сделали большую накопительную площадку с двумя местами для лиц с ограниченными способностями к передвижению. Эта площадка сделана в соответствии с последними европейскими требованиями в этой области.
Новинка из Минска успешно прошла испытания и сейчас проходит сертификацию для рынка Евросоюза. И здесь тандем цена-качество должен быть на нашей стороне. А будущее отечественного автопрома – еще более амбициозное. Электрогрузовики и беспилотные машины – транспорт будущего. Минчане уверены – недалёкого. Те планы, которые раньше казались фантастическими, уже сегодня реализуют в конструкторском бюро.
Олег Быцко:
В большинстве стран уже возникает интерес к электрогрузовикам. Это именно коммерческий транспорт. Потому что на сегодняшний момент требования по экологии повышаются. Мы сейчас в рамках проекта по созданию электрогрузовика планируем таким образом, чтобы на него можно было установить системы беспилотного управления.
Пандемия экономическая, хоть и не обошла нас стороной, не поставила крест на экономическом развитии. Основные гиганты не закрывались, и запускать массивный промышленный маховик заново не пришлось. Время не потеряно, а значит, не упущена возможность опередить конкурентов и в будущем остаться «в плюсе».
Дмитрий Парков:
Практически ни на один день мы не останавливались. Мы не закрывали завод, мы не отправляли никуда людей. Исключительно по праздникам государственным, да, мы не работали. Все остальные дни мы работали, и сегодня мы работаем, и по субботам. По необходимости мы работаем и по воскресеньям. Это говорит о том, что есть стабильность, есть заказы. Во всяком случае, мы видим свет в конце тоннеля. Я не говорю, что у нас средняя зарплата, условно, 1 350 рублей белорусских и всё. Есть люди, которые зарабатывают и 2, и 2,5, и 3 тысячи. Чем больше мы будем производить, тем больше будет зарплата. У нас нет задачи – не платить людям. У нас задача, наоборот, чтобы человек пришел на предприятие и заработал деньги. И пошел со спокойной душой домой.
Олег Быцко:
Уверенно смотрим в будущее, потому что у нас есть необходимый портфель заказов, чтобы закончить год с положительными результатами. Сейчас уже нарабатываются проекты на следующий год.