Беспилотный грузовик и манёвренный для узких улочек Батуми: какой электротранспорт создают на «Белкоммунмаше»

Дмитрий Парков:

Практически ни на один день мы не останавливались. Мы не закрывали завод, мы не отправляли никуда людей. Исключительно по праздникам государственным, да, мы не работали. Все остальные дни мы работали, и сегодня мы работаем, и по субботам. По необходимости мы работаем и по воскресеньям. Это говорит о том, что есть стабильность, есть заказы. Во всяком случае, мы видим свет в конце тоннеля. Я не говорю, что у нас средняя зарплата, условно, 1 350 рублей белорусских и всё. Есть люди, которые зарабатывают и 2, и 2,5, и 3 тысячи. Чем больше мы будем производить, тем больше будет зарплата. У нас нет задачи – не платить людям. У нас задача, наоборот, чтобы человек пришел на предприятие и заработал деньги. И пошел со спокойной душой домой.