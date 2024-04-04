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«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?

04 апреля 2024 16:03
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В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?-1

Белорусский рынок для крупного производителя техники невелик. Чтобы удержаться на плаву, нужно делать ставку на экспорт. А в этих масштабах свои жесткие законы. И то, что в Минске освоили производство от А до Я, – большое преимущество. 

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?-4

Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора BKM Holding по производству:
Эту модель мы сегодня активно продвигаем на рынке – это низкопольная модель, современная. Мы не зависим ни от каких импортных комплектующих. Нет импортных составляющих от слова «совсем». С точки зрения качества они ничем не уступает мировым аналогам. Для нас важный показатель – соотношение цены и качества. Если в этом соотношении мы выигрываем, соответственно, может быть, конкуренты где-то на пятки и наступают, но мы всегда стараемся быть на шаг впереди наших конкурентов.

Но как быть, если в этой игре наступают бои без правил, где в ход идут политические санкции, а не законы рынка?

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?-7

Олег Быцко, заместитель генерального директора BKM Holding по инновационному развитию:
Мы поставляли свою технику не только в Российскую Федерацию, Украину, Молдову, мы выполнили два контракта в Европу: один – в Болгарию, второй – в Боснию и Герцеговину. Мы подготовили модель электробуса. Сертифицировали его в ЕС, планировали отдавать на опытную эксплуатацию. Введение санкций привело к тому, что нам пришлось основным своим рынком сделать РФ. Хорошо, что как раз в этот момент там повернулись лицом к общественному транспорту и начали развивать именно электрический транспорт. Мы здесь оказались в нужное время в нужном месте.

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?-10

В Союзном государстве, да и на всем постсоветском пространстве мы, действительно законодатели моды на городской электрический транспорт. И безусловное белорусское преимущество – высокое качество. 

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?-13

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Первые троллейбусы с автономным ходом тоже появились в Республике Беларусь. Мы откатали ту конструкцию, которую можем предлагать нашим российским партнерам. Тот же «Белкоммунмаш» в среднем производил 130-140 единиц пассажирского транспорта. Крупным городам нужно более 40 тысяч единиц пассажирского транспорта. Это и трамваи, и троллейбусы с автономным ходом, это наши автобусы. Для нас появилась уникальная возможность: первое – обеспечить потребности Беларуси, а потом уже отпустить как можно больше Российской Федерации.


Отношения Минска и Москвы диктуют новые масштабы использования экологичного транспорта. На союзном рынке электробус из городского может превратиться в межгосударственный. И недавняя премьера Белорусской АЭС здесь только на руку. 

Лукашенко на БелАЭС: мы с Путиным на эту тему много говорили – пора уже электробусы запускать по дорогам – подробности.

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?-16

Именно российский рынок сегодня для белорусского электротранспорта главный. Но минский производитель смотрит на все 360 градусов. На языке экономики это называется диверсификация – эдакая подушка безопасности на все времена. 

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?-19

Александр Казакевич, заместитель генерального директора  BKM Holding  по маркетингу и продажам:
Это возможность не складывать яйца в одну корзину, а иметь возможность поставок в несколько регионов, разных по своим требованиям. Юго-Восточная Азия – у нас тоже есть там определенные наработки. Китай – скорее нет: объективно, потому что очень высокий уровень конкуренции. Есть определенные наработки по Вьетнаму. Это скорее перспективные наработки. У нас есть проекты в стадии проработки с некоторыми африканскими странами, прежде всего это Северная Африка. Заканчивается реализация проекта по поставке троллейбусов в Сараево, это Босния и Герцеговина.

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?-22

На паузу, но не на стоп в Минске поставили уникальную разработку – первый белорусский праворульный электробус, который был создан специально для Великобритании.

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?-25

Юрий Иванов, начальник управления главного технолога BKM Holding:
Опыт пригодится. У нас по географии 80 стран с левосторонним движением. Поэтому все впереди.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Дмитрий Парков # Олег Быцко # Петр Пархомчик # Александр Казакевич # Юрий Иванов

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